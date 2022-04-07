Новый рамный внедорожник Beijing получит нестандартную оптику

Китайская компания Beijing известна своими аналогами культовых европейских и американских моделей. К примеру, в линейке марки есть «китайский Wrangler» под названием Beijing BJ40 и локализованный «Гелик», который называется Beijing BJ80. Теперь же азиатские специалисты готовятся выпустить новый рамный внедорожник с оригинальным дизайном. В настоящий момент замаскированный Beijing BJ60 демонстрируют в специальных боксах. Но даже в таком формате можно рассмотреть некоторые интересные детали.

Фото: Beijing BJ60© cheshi.com Beijing BJ60© cheshi.com

Разработчики официально анонсировали Beijing BJ60. Причём внедорожник показали не только на фотографиях, но и вживую. Замаскированные автомобили выставили на улицах китайских городов в специальных стеклянных боксах. Таким образом специалисты компании планируют привлечь внимание местных жителей к модели перед грядущим дебютом. Габариты BJ60 сопоставимы с размерами Kia Mohave или Toyota Land Cruiser Prado. При этом основными конкурентами внедорожника все-таки станут китайские Haval H9 и Tank 500 от Great Wall.

Beijing BJ60 cheshi.com

Главной особенностью пятиметрового рамного внедорожника станет нестандартный дизайн ходовых огней, которые выполнили в виде пяти светящихся секций, занявших всю ширину передней части кузова. Кроме того, новинка получит независимую подвеску всех колёс, а также три блокировки дифференциалов в полноприводной модификации. Помимо традиционных бензиновых двигателей в моторной гамме BJ60 появится гибридная версия, способная разгоняться до «сотни» за шесть секунд, а также проехать без дозаправки до тысячи километров.

Премьера нового Beijing BJ60 состоится в ближайшие месяцы.