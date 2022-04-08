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3 часа назад

Tesla отзывает почти 130 000 электрокаров из-за критической проблемы с электромотором

Motor.ruиещё 1

Компания Tesla обнаружила серьёзную проблему в 127 785 электромобилях, произведённых в Китае в период с 11 января 2019 по 25 января 2022 года. Специалисты выявили дефект в работе инвертора заднего электромотора, в случае поломки которого владельцы не смогут завести электрокар. Отзывная кампания на первых порах коснётся только рынка Поднебесной. Однако в дальнейшем в сервисные центры могут отправить электрокары американцев.

Tesla отзывает почти 130 000 электрокаров из-за критической проблемы
Фото: © Tesla© Tesla

В числе электрокаров, попавших под отзыв, присутствует 34 207 экземпляров, ввезённых в Китай из США. Остальные 93 578 моделей построили на шанхайской Гигафабрике. Поскольку электромобили выпустили на разных предприятиях, в производственном цикле Tesla, скорее всего, присутствует глобальная ошибка. По словам представителей компании, дефект вызван небольшими различиями в силовых полупроводниковых компонентах инверторов задних двигателей. Подобная неисправность может привести к серьезному повреждению электромотора.

Инвертор может выйти из строя во время парковки. Тогда водитель не сможет завести электромобиль. Если же элемент сломается во время движения, машина просто остановится. С неисправностями заднего двигателя уже сталкивались многие владельцы Model Y и Model 3. Специалисты «Теслы» исправят дефект в электромобилях с помощью удаленной прошивки программного обеспечения. Все работы автопроизводитель проведёт бесплатно.

Накануне Audi объявила об отзыве, в рамках которого в сервисные центры отправят 1260 машин, проданных в России за последний год. Специалисты выявили неисправность светодиода системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Автоэксперт,Audi,Tesla,
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