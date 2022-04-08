Tesla отзывает почти 130 000 электрокаров из-за критической проблемы

Компания Tesla обнаружила серьёзную проблему в 127 785 электромобилях, произведённых в Китае в период с 11 января 2019 по 25 января 2022 года. Специалисты выявили дефект в работе инвертора заднего электромотора, в случае поломки которого владельцы не смогут завести электрокар. Отзывная кампания на первых порах коснётся только рынка Поднебесной. Однако в дальнейшем в сервисные центры могут отправить электрокары американцев.

Фото: © Tesla © Tesla

В числе электрокаров, попавших под отзыв, присутствует 34 207 экземпляров, ввезённых в Китай из США. Остальные 93 578 моделей построили на шанхайской Гигафабрике. Поскольку электромобили выпустили на разных предприятиях, в производственном цикле Tesla, скорее всего, присутствует глобальная ошибка. По словам представителей компании, дефект вызван небольшими различиями в силовых полупроводниковых компонентах инверторов задних двигателей. Подобная неисправность может привести к серьезному повреждению электромотора.

Инвертор может выйти из строя во время парковки. Тогда водитель не сможет завести электромобиль. Если же элемент сломается во время движения, машина просто остановится. С неисправностями заднего двигателя уже сталкивались многие владельцы Model Y и Model 3. Специалисты «Теслы» исправят дефект в электромобилях с помощью удаленной прошивки программного обеспечения. Все работы автопроизводитель проведёт бесплатно.