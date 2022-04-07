Как правильно буксировать автомобиль с АКПП

Во время эксплуатации транспортного средства можно столкнуться с различными трудностями, в том числе с необходимостью буксировки. Даже те, кто ни разу не передвигался на автомобиле с АКПП, знают, что буксировать такие машины крайне тяжело по ряду причин. В этом отношении АКПП заметно проигрывает механике. Но что делать счастливым обладателям транспортных средств, оснащенных автоматической трансмиссией, в случае буксировки?

Первое, что нужно сделать, если возникает необходимость буксировки - открыть инструкцию по эксплуатации, составлением которой занимается производитель. В этой полезной книжке есть раздел, посвященный буксировке и ее правилам. Дело в том, что на рынке распространено большое количество автоматических КПП разных видов. Все они отличаются особенностями использования и обслуживания. Даже у одного производителя в линейке могут быть представлены разные трансмиссии.

Видео дня

Главная проблема любой автоматической КПП заключается в насосе, который перекачивает АТФ-жидкость. Главная его задача - осуществление подачи состава под определенным давлением. Во время буксировки помпа не способна перескакивать нужный уровень давления. Из-за этого в КПП появляются серьезные дефекты - отсутствие смазки на валах и шестернях. Из-за этого возникает нагревание, а затем и перегрев КПП.

Car.ru

Для всех автоматических коробок передач предусматривается единое правило, несмотря на разную конструкцию. Так, во время буксировки следует включать нейтральную передачу. У многих автомобилистов могут возникнуть трудности, особенно если силовой агрегат транспортного средства не запускается. На самом деле у большинства автомобилей с АКПП включить нейтральную передачу можно при помощи нажатия на педаль тормоза. Другие трансмиссии имеют специальную кнопку разблокировки, которая располагается возле рычага. Еще одно место, где она может быть спрятана - под защитной заглушкой.

Вопрос, который возникает в таком случае - на какой скорости можно передвигаться и на какое расстояние? К старым АКПП применялось правило “50/50" - скорость движения не более 50 км/час, а расстояние не более 50 км. Но большая часть современных транспортных средств не способна даже на такое. Если силовой агрегат не работает, использовать нейтральную передачу можно только для погрузки на площадку эвакуатора.