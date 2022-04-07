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2 часа назад

Рост цен на отечественные автомобили прекратился

Газета.Ru

В России в период с 26 марта по 1 апреля цены на новые легковые автомобили российской сборки снизились на 0,05%, сообщает Interfax со ссылкой на данные Росстата.

Рост цен на отечественные автомобили прекратился
Фото: LadaLada

Отмечается, что с 25 февраля по 4 марта российские автомобили прибавили в цене сразу 17,1%, с 5 по 11 марта — 6,9%, с 12 по 18 марта — 7,4%, с 19 по 25 марта — 0,2%.

С начала года рост стоимости российских автомобилей составил 20,9%, что превышает зафиксированные Росстатом темпы роста за весь 2021 г. (+19,6%).

Ранее стало известно, что в марте российский авторынок упал на 43%. Всего в первый месяц весны было продано 79 тыс. новых легковых автомобилей.

Автоэксперт,Росстат,
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