Rolls-Royce Cullinan превратили в экстремальный внедорожник

Немецкое ателье Delta4x4, специализирующееся на постройке внедорожников, получило заказ на переоборудование Rolls-Royce Cullinan. Конверсия люксового кроссовера в «вездеход» обойдется клиенту с Аравийского полуострова приблизительно в 150 тысяч евро, что соответствует 13 миллионам рублей. При желании можно выбрать и отдельные элементы тюнинга, например, увеличить дорожный просвет за 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) или поставить комплект колес с 33-дюймовыми шинами Mickey Thompson за ту же цену.

Фото: © Delta4x4 © Delta4x4

Ателье Delta4x4 дорабатывало Mercedes-Benz G-Class, Volkswagen Amarok и даже Renault Duster — но такого дорого проекта у фирмы, похоже, ещё не было. На его проработку ушло несколько месяцев, и сейчас нашелся клиент, готовый превратить Rolls-Royce Cullinan в экстремальный внедорожник для вылазок на природу. Программа конверсии получилась довольно внушительной: помимо увеличения клиренса, на машину поставят шноркель, новую выпускную систему и багажник под палатку и различный походный скарб.

Расширители колесных арок обойдутся в 14 тысяч евро. Ещё 15 тысяч попросят за увеличение дорожного просвета на 80 миллиметров (вместе с колесами будет 150 мм) и столько же — за комплект колес с 33-дюймовыми шинами Mickey Thompson. Передняя защитная дуга — ещё 3900 евро, а раллийные прожекторы PIAA, которые могут работать в режиме дальнего света, — 2500 евро.

Delta4x4

Delta4x4

Delta4x4

Усиленный багажник тюнеры оценили в восемь тысяч евро, но пока не определились с ценой шноркеля и новой выпускной магистрали. При этом они могут назвать ориентировочную стоимость всего набора — 150 тысяч евро.