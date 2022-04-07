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57 минут назад

Конверсия обойдется в 150 тысяч евро

Немецкое ателье Delta4x4, специализирующееся на постройке внедорожников, получило заказ на переоборудование Rolls-Royce Cullinan. Конверсия люксового кроссовера в «вездеход» обойдется клиенту с Аравийского полуострова приблизительно в 150 тысяч евро, что соответствует 13 миллионам рублей. При желании можно выбрать и отдельные элементы тюнинга, например, увеличить дорожный просвет за 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) или поставить комплект колес с 33-дюймовыми шинами Mickey Thompson за ту же цену.

Rolls-Royce Cullinan превратили в экстремальный внедорожник
Фото: © Delta4x4© Delta4x4

Ателье Delta4x4 дорабатывало Mercedes-Benz G-Class, Volkswagen Amarok и даже Renault Duster — но такого дорого проекта у фирмы, похоже, ещё не было. На его проработку ушло несколько месяцев, и сейчас нашелся клиент, готовый превратить Rolls-Royce Cullinan в экстремальный внедорожник для вылазок на природу. Программа конверсии получилась довольно внушительной: помимо увеличения клиренса, на машину поставят шноркель, новую выпускную систему и багажник под палатку и различный походный скарб.

Расширители колесных арок обойдутся в 14 тысяч евро. Ещё 15 тысяч попросят за увеличение дорожного просвета на 80 миллиметров (вместе с колесами будет 150 мм) и столько же — за комплект колес с 33-дюймовыми шинами Mickey Thompson. Передняя защитная дуга — ещё 3900 евро, а раллийные прожекторы PIAA, которые могут работать в режиме дальнего света, — 2500 евро.

Delta4x4
Delta4x4
Delta4x4

Усиленный багажник тюнеры оценили в восемь тысяч евро, но пока не определились с ценой шноркеля и новой выпускной магистрали. При этом они могут назвать ориентировочную стоимость всего набора — 150 тысяч евро.

В 2020 году Delta4x4 построила внедорожный Porsche Cayenne, на котором его владелец, Шейн Остуайдзен, собирался проехать по маршруту Австрия — Южная Африка. Специально для этого путешествия автомобиль получил лифт-комплект подвески, дополнительные прожекторы и крепление для запасного колеса. Проработка деталей проекта и сами работы по конверсии заняли около года.

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