Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
3 часа назад

В Kia назвали музыку, экономящую запас хода электрокаров

Motor.ru

Компания Kia провела исследование и выяснила, как музыка, которую мы выбираем в дороге, может влиять на запас хода электромобилей. Оказалось, что «дальнобойность» повышают классические композиции – например, Симфония №9 Бетховена. А треки в быстром темпе, напротив, приводят к ускоренному истощению тяговой батареи, влияя на поведение водителя. Самым «неэкономичным» треком оказался Blinding Lights канадского певца The Weeknd.

В Kia назвали музыку, экономящую запас хода электрокаров
Фото: © Kia© Kia

Для исследования в Kia взяли электрокар EV6 в исполнении GT-Line S, оснащенный аудиосистемой Meridian Audio с 14 динамиками. Несколько участников, которые ранее ни разу не садились за руль электромобиля, проехали за рулем EV6 по одному и тому же 29-километровому маршруту со светофорами, загруженными участками и извилистыми проселочными дорогами.

Каждый слушал заранее составленный плейлист, в который вошли Тайко – Awake, Адель – Hello, The Weeknd – Blinding Lights, Анна Мередит – Nautilus, Канье Уэст – Fade, а также Симфония №9 Бетховена. При этом медицинский девайс постоянно измерял их биометрические показатели.

Оказалось, что электрокар тратил меньше всего энергии, когда водители слушали немецкого композитора, и больше всего – под музыку The Weeknd. Средний результат показала композиция певицы Адель, настроившая испытуемых на «эмоциональный стиль вождения».

«Если вы хотите проехать больше, слушайте Бетховена и другую расслабляющую классическую музыку; если же нужно сэкономить время, включайте быстрые треки», – подытожила руководитель эксперимента доктор Дункан Уильямс.

Автоэксперт,Kia,Эйбeл Тесфайе,Адель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители