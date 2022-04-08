В Kia назвали музыку, экономящую запас хода электрокаров

Компания Kia провела исследование и выяснила, как музыка, которую мы выбираем в дороге, может влиять на запас хода электромобилей. Оказалось, что «дальнобойность» повышают классические композиции – например, Симфония №9 Бетховена. А треки в быстром темпе, напротив, приводят к ускоренному истощению тяговой батареи, влияя на поведение водителя. Самым «неэкономичным» треком оказался Blinding Lights канадского певца The Weeknd.

Фото: © Kia © Kia

Для исследования в Kia взяли электрокар EV6 в исполнении GT-Line S, оснащенный аудиосистемой Meridian Audio с 14 динамиками. Несколько участников, которые ранее ни разу не садились за руль электромобиля, проехали за рулем EV6 по одному и тому же 29-километровому маршруту со светофорами, загруженными участками и извилистыми проселочными дорогами.

Каждый слушал заранее составленный плейлист, в который вошли Тайко – Awake, Адель – Hello, The Weeknd – Blinding Lights, Анна Мередит – Nautilus, Канье Уэст – Fade, а также Симфония №9 Бетховена. При этом медицинский девайс постоянно измерял их биометрические показатели.

Оказалось, что электрокар тратил меньше всего энергии, когда водители слушали немецкого композитора, и больше всего – под музыку The Weeknd. Средний результат показала композиция певицы Адель, настроившая испытуемых на «эмоциональный стиль вождения».