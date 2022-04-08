Сколько россиянину придется копить на подержанный автомобиль

Эксперты автомобильного сайта Дром провели исследование (есть в распоряжении «Газеты.Ru») и выяснили, сколько времени потребуется откладывать деньги среднестатистическому россиянину для того, чтобы купить подержанный автомобиль.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

Так, при средней стоимости автомобиля с пробегом в 1,2 млн рублей, средней зарплате 55,7 тыс. рублей в месяц и ежемесячному откладыванию половины дохода, накопить на машину получится через 3 года и 7 месяцев.

Из-за различий в уровне доходов накопить на автомобиль в одних регионах получится быстрее, чем в других. Скорее всего подержанную машину смогут купить жители Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах средний срок накопления на подержанный автомобиль не превысит трех лет. Дольше всего придется откладывать жителям Ингушетии (4 года) и Кабардино-Балкарской Республике (4,1 года).