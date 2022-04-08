Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
3 часа назад

Эксперты подсчитали, сколько придется копить на подержанный автомобиль

Газета.Ruиещё 2

Эксперты автомобильного сайта Дром провели исследование (есть в распоряжении «Газеты.Ru») и выяснили, сколько времени потребуется откладывать деньги среднестатистическому россиянину для того, чтобы купить подержанный автомобиль.

Сколько россиянину придется копить на подержанный автомобиль
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

Так, при средней стоимости автомобиля с пробегом в 1,2 млн рублей, средней зарплате 55,7 тыс. рублей в месяц и ежемесячному откладыванию половины дохода, накопить на машину получится через 3 года и 7 месяцев.

Из-за различий в уровне доходов накопить на автомобиль в одних регионах получится быстрее, чем в других. Скорее всего подержанную машину смогут купить жители Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах средний срок накопления на подержанный автомобиль не превысит трех лет. Дольше всего придется откладывать жителям Ингушетии (4 года) и Кабардино-Балкарской Республике (4,1 года).

По словам аналитика сайта Дром Алексея Гришина, пять лет назад на подержанный автомобиль можно было накопить за два года. Автокредиты при текущей ключевой ставке ЦБ могут доходить до 40-50% годовых. В таких условиях скоро автомобиль станет не простым средством передвижения, а роскошью.

Автоэксперт,Алексей Гришин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители