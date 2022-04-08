Сколько россиянину придется копить на подержанный автомобиль

Эксперты автомобильного сайта Дром провели исследование (есть в распоряжении «Газеты.Ru») и выяснили, сколько времени потребуется откладывать деньги среднестатистическому россиянину для того, чтобы купить подержанный автомобиль.
Так, при средней стоимости автомобиля с пробегом в 1,2 млн рублей, средней зарплате 55,7 тыс. рублей в месяц и ежемесячному откладыванию половины дохода, накопить на машину получится через 3 года и 7 месяцев.
Из-за различий в уровне доходов накопить на автомобиль в одних регионах получится быстрее, чем в других. Скорее всего подержанную машину смогут купить жители Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах средний срок накопления на подержанный автомобиль не превысит трех лет. Дольше всего придется откладывать жителям Ингушетии (4 года) и Кабардино-Балкарской Республике (4,1 года).
По словам аналитика сайта Дром Алексея Гришина, пять лет назад на подержанный автомобиль можно было накопить за два года. Автокредиты при текущей ключевой ставке ЦБ могут доходить до 40-50% годовых. В таких условиях скоро автомобиль станет не простым средством передвижения, а роскошью.