Китайская BAIC показала изображения будущего конкурента Tank 500

Китайский BAIC после эскизов нового внедорожника BJ60, который не будет ни копией УАЗа, ни копией "Гелендвагена", опубликовала фото модели в камуфляже и некоторые подробности о силовой установке.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Дизайн внедорожника BAIC BJ60 типичен для внедорожника: универсал с массивными крыльями с квадратными арками колёс, запасное колесо на пятой двери, подножки. Новинка получила подсвечивающуюся решётку радиатора, составленную из U-образных элементов, овальной формы противотуманки, массивную отделку из хрома задней части остекления. По габаритам - длина составляет 5020 мм, размер колёсной базы - 2800 мм - автомобиль является конкурентом внедорожника Tank 500 от Great Wall.

Вместе с официальными фото экстерьера китайские СМИ опубликовали "шпионские" снимки салона, на которых видны трёхспицевый руль, цифровая приборная панель под козырьком, "парящий" экран мультимедиа с вращающимся селектором управления снизу и разобранные центральная консоль и тоннель пола. Тем не менее, уже можно сказать, что часть органов управления климатом будет аналоговой.

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Из технических подробностей стало известно, что подвески будут независимыми, система полного привода получит блокировку трёх дифференциалов - межколёсных и центрального. Силовая установка - гибрид, тип пока не определён, но ожидается, что запас хода на одной заправке будет около тысячи километров, а время разгона до 100 км/ч - около шести секунд.