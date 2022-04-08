В ГИБДД назвали способы не попасть в аварию

Столичная Госавтоинспекция поделилась информацией о том, как избежать аварийной ситуации на дорогах города.
По данным ведомства, необходимо соблюдать элементарные и жизненно важные нормы безопасности. В частности, избегать резких перестроений и торможений, правильно выбирать скорость движения, обозначать маневры «поворотником», соблюдать дистанцию и выполнять предписания дорожных знаков.
В Москве по итогам первых трех месяцев 2022 года зарегистрированы 1649 ДТП, в которых погибли 68 и пострадали 1922 человека, сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.
Преобладающими видами дорожных аварий по итогам указанного периода являются столкновения и наезды на пешеходов — 773 и 561 случаев соответственно.