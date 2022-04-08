Как сэкономить на обслуживании авто: советы японских водителей

Дорогое обслуживание автомобиля – проблема для водителей во всем мире. Сделать его дешевле поможет аккуратное обращение с расходниками. Срок службы шин, аккумулятора и стеклоочистителей можно увеличить, если следовать нескольким простым советам японских водителей. Их собрало издание "За рулём".
Ездить на изношенных покрышках опасно, а часто менять шины – дорого. Продлить срок их службы помогут шесть советов.
Главная причина сокращения срока службы автомобильных аккумуляторов – процесс сульфатации. Крупные кристаллы сульфата свинца покрывают металлические пластины, уменьшая эффективность взаимодействия свинца с электролитом. Снизить сульфатацию помогут несколько советов.
Изношенные стеклоочистители работают с характерным дребезжащим звуком и оставляют полосы грязи на стекле. Продлить срок службы помогут три простых рекомендации.
Чтобы автомобиль исправно служил долгие годы, необходимо приложить определенные усилия и проводить регулярное обслуживание. Автоэксперты дали несколько советов по уходу, которые помогут предотвратить появление распространенных проблем.