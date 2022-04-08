Как сэкономить на обслуживании авто: советы японских водителей

Дорогое обслуживание автомобиля – проблема для водителей во всем мире. Сделать его дешевле поможет аккуратное обращение с расходниками. Срок службы шин, аккумулятора и стеклоочистителей можно увеличить, если следовать нескольким простым советам японских водителей. Их собрало издание "За рулём".

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Шины

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Ездить на изношенных покрышках опасно, а часто менять шины – дорого. Продлить срок их службы помогут шесть советов.

Избегайте быстрой езды, резкого разгона и торможения с пробуксовкой.

Регулярно проверяйте давление в шинах, поддерживайте его на рекомендованном производителем уровне.

Не храните в автомобиле тяжелые грузы.

При смене летних и зимних шин переставляйте покрышки так, чтобы они равномерно изнашивались.

После мойки автомобиля с активными моющими средствами ополаскивайте шины чистой водой.

Храните шины в прохладном, сухом месте. Раз в месяц перекладывайте или переставляйте, чтобы избежать деформации. Колеса в сборе храните со сниженным на 50% давлением воздуха.

Аккумулятор

Главная причина сокращения срока службы автомобильных аккумуляторов – процесс сульфатации. Крупные кристаллы сульфата свинца покрывают металлические пластины, уменьшая эффективность взаимодействия свинца с электролитом. Снизить сульфатацию помогут несколько советов.

Не оставляйте надолго разряженный аккумулятор.

Избегайте коротких поездок.

Реже включайте нагревательные приборы и кондиционер.

Пользуйтесь зарядным устройством для аккумулятора.

Стеклоочистители

Изношенные стеклоочистители работают с характерным дребезжащим звуком и оставляют полосы грязи на стекле. Продлить срок службы помогут три простых рекомендации.

Никогда не включайте "дворники" на сухом стекле.

Регулярно мойте резинки щеток стеклоочистителя.

Откидывайте "дворники" от стекла во время долгих стоянок или подкладывайте что-нибудь под рычаги, чтобы резинки щеток его не касались.