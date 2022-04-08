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3 часа назад

Как сэкономить на обслуживании автомобиля: советы японских водителей

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Дорогое обслуживание автомобиля – проблема для водителей во всем мире. Сделать его дешевле поможет аккуратное обращение с расходниками. Срок службы шин, аккумулятора и стеклоочистителей можно увеличить, если следовать нескольким простым советам японских водителей. Их собрало издание "За рулём".

Как сэкономить на обслуживании авто: советы японских водителей
Фото: ПрофильПрофиль

Шины

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Ездить на изношенных покрышках опасно, а часто менять шины – дорого. Продлить срок их службы помогут шесть советов.

  • Избегайте быстрой езды, резкого разгона и торможения с пробуксовкой.
  • Регулярно проверяйте давление в шинах, поддерживайте его на рекомендованном производителем уровне.
  • Не храните в автомобиле тяжелые грузы.
  • При смене летних и зимних шин переставляйте покрышки так, чтобы они равномерно изнашивались.
  • После мойки автомобиля с активными моющими средствами ополаскивайте шины чистой водой.
  • Храните шины в прохладном, сухом месте. Раз в месяц перекладывайте или переставляйте, чтобы избежать деформации. Колеса в сборе храните со сниженным на 50% давлением воздуха.

Аккумулятор

Главная причина сокращения срока службы автомобильных аккумуляторов – процесс сульфатации. Крупные кристаллы сульфата свинца покрывают металлические пластины, уменьшая эффективность взаимодействия свинца с электролитом. Снизить сульфатацию помогут несколько советов.

  • Не оставляйте надолго разряженный аккумулятор.
  • Избегайте коротких поездок.
  • Реже включайте нагревательные приборы и кондиционер.
  • Пользуйтесь зарядным устройством для аккумулятора.

Стеклоочистители

Изношенные стеклоочистители работают с характерным дребезжащим звуком и оставляют полосы грязи на стекле. Продлить срок службы помогут три простых рекомендации.

  • Никогда не включайте "дворники" на сухом стекле.
  • Регулярно мойте резинки щеток стеклоочистителя.
  • Откидывайте "дворники" от стекла во время долгих стоянок или подкладывайте что-нибудь под рычаги, чтобы резинки щеток его не касались.

Чтобы автомобиль исправно служил долгие годы, необходимо приложить определенные усилия и проводить регулярное обслуживание. Автоэксперты дали несколько советов по уходу, которые помогут предотвратить появление распространенных проблем.

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