Эксперт: китайские машины не спасут российский авторынок

Согласно оценкам экспертов, на складах дилеров и импортеров в России на сегодняшний день находится как минимум 150 тыс. машин, которые будут продаваться в ближайшие месяцы.
В перспективе, как ожидается, запасы будут пополняться за счет возобновления производства на ряде российских автозаводов, а также поставок импортных иномарок из дружественных стран, таких как Китай.
"В худшем сценарии даже китайские автомобили не спасут рынок. Нужно понимать, что из 1,5 млн машин, которые продаются у нас в последние годы, китайских - несколько сотен тысяч.
Таким образом, полностью заместить потери и стать альтернативой у китайских брендов не получится, даже если они нарастят мощности вдвое, а на это потребуется минимум 5 лет. Также не думаю, что корейские автопроизводители будут сдаваться, потому что они очень долго завоевывали наш рынок. А вот с "европейцами" сейчас непонятная ситуация, потому что некоторые бренды не готовы покидать нашу страну точно", - рассуждает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.