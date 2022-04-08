Эксперт: китайские машины не спасут российский авторынок

Таким образом, полностью заместить потери и стать альтернативой у китайских брендов не получится, даже если они нарастят мощности вдвое, а на это потребуется минимум 5 лет. Также не думаю, что корейские автопроизводители будут сдаваться, потому что они очень долго завоевывали наш рынок. А вот с "европейцами" сейчас непонятная ситуация, потому что некоторые бренды не готовы покидать нашу страну точно", - рассуждает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.