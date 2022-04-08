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2 часа назад

Эксперт: китайские машины не спасут российский авторынок

Российская Газета

Согласно оценкам экспертов, на складах дилеров и импортеров в России на сегодняшний день находится как минимум 150 тыс. машин, которые будут продаваться в ближайшие месяцы.

Эксперт: китайские машины не спасут российский авторынок
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС© Сергей Бобылев/ТАСС

В перспективе, как ожидается, запасы будут пополняться за счет возобновления производства на ряде российских автозаводов, а также поставок импортных иномарок из дружественных стран, таких как Китай.

"В худшем сценарии даже китайские автомобили не спасут рынок. Нужно понимать, что из 1,5 млн машин, которые продаются у нас в последние годы, китайских - несколько сотен тысяч.

Таким образом, полностью заместить потери и стать альтернативой у китайских брендов не получится, даже если они нарастят мощности вдвое, а на это потребуется минимум 5 лет. Также не думаю, что корейские автопроизводители будут сдаваться, потому что они очень долго завоевывали наш рынок. А вот с "европейцами" сейчас непонятная ситуация, потому что некоторые бренды не готовы покидать нашу страну точно", - рассуждает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

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