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1 час назад

Эксперт рассказал о работе автомобильных алкозамков

Москва24

Алкозамки не дают водителю завести двигатель автомобиля, если в выдыхаемых им парах обнаруживается алкоголь. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов "Вечерней Москве".

Эксперт рассказал о работе автомобильных алкозамков
Фото: Москва 24Москва 24

Эксперт отметил, что одни системы просто предупреждают, а другие – блокируют цепь зажигания или работу стартера.

"По сути, они активируют тот самый иммобилайзер, который не позволяет запустить машину", – пояснил Баканов.

По словам специалиста, в России не практикуется массовое использование таких устройств. Тем не менее, системы могут применяться некоторыми компаниями в частном порядке.

Ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Максимальная планка наказания для водителя, который уже судим за ДТП в пьяном виде с серьезными последствиями и вновь сел за руль нетрезвым, поднимается с двух до трех лет лишения свободы.

Автоэксперт,Владимир Путин,
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