Эксперт рассказал о работе автомобильных алкозамков

Алкозамки не дают водителю завести двигатель автомобиля, если в выдыхаемых им парах обнаруживается алкоголь. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов "Вечерней Москве".

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Эксперт отметил, что одни системы просто предупреждают, а другие – блокируют цепь зажигания или работу стартера.

"По сути, они активируют тот самый иммобилайзер, который не позволяет запустить машину", – пояснил Баканов.

По словам специалиста, в России не практикуется массовое использование таких устройств. Тем не менее, системы могут применяться некоторыми компаниями в частном порядке.