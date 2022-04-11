Как узнать, что автомобиль перекрашивали?

Покупка транспортного средства с пробегом должна сопровождаться многочисленными проверками. Новому владельцу стоит смотреть не только на документацию, но и на состояние ЛКП. Порой хорошо перекрашенный автомобиль ничем не выдает себя внешне, но скрывает большое количество опасностей и факт того, что было ДТП. У автомобилистов есть возможность определить состояние кузова транспорта и исключить вероятность перекраски.

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Сложности правильного выбора. Многим кажется, что осмотр транспортного средства с пробегом - не столь сложная процедура. Но в современных условиях автомобили научились восстанавливать до идеального внешнего вида даже после серьезных ДТП. Перекрашивают кузов настолько качественно, что невозможно определить, была ли машина хоть раз в ремонте. Несмотря на привлекательный внешний вид, такой транспорт может иметь много проблем: нарушенная геометрия, подверженность образованию коррозии.

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Обычный покупатель, который имеет отдаленное представление о правильном проведении осмотра, не способен определить состояние ЛКП. Для этого нужно использовать специальные приборы вроде толщиномера. Он позволяет определить слой лака и краски на любом кузовном элементе.

Солнечный день. Лучше всего не соглашаться на осмотр транспортного средства в темное время суток или в гараже. В условиях недостаточного освещения не получится изучить все дефекты ЛКП, если они есть. О качественном осмотре можно будет сразу забыть. Проводилась перекраска кузова или нет - проверить это не получится. Лучше всего выбирать для проведения осмотра открытую площадку в светлое время суток. На ЛКП нужно посмотреть с расстояния 10 метров. Так можно будет увидеть несоответствие цветов кузовных панелей, если оно есть.

Повреждения. На окрашенных панелях часто можно увидеть кратеры. Это углубления, которые имеют слой лака. Это первый фактор, который указывает на то, что автомобиль перекрашивался. Во время нанесения лака на поверхности может остаться силикон или масло. Из-за того образуется небольшая ямка, в которой нет защитного лака. Такие дефекты почти невозможно исправить, поэтому кратеры всегда выдают факт перекраски.

Если работы проводились в гараже или неподготовленной для этого мастерской, не получается добиться полной стерильности. В результате на ЛКП могут оседать пылинки и песок. После полного высыхания на лаке образуются неровности. Как правило, такие дефекты зачищаются перед полировкой, но если речь идет о бюджетном ремонте, данный этап часто упускают.

Шагрень. Таким термином обозначается рябь, которая образуется на ЛКП автомобиля. По внешнему виду дефект больше напоминает апельсиновую корку. Полностью избавиться от него не получится, особенно если работы проводятся в гараже или подпольной мастерской. Крупные компании и заводы используют современные технологии, которые минимизируют последствия и избавляют ЛКП от шагрени.

Если на поверхности кузова будут выступать такие повреждения, это очередной факт, указывающий на перекраску. Опасность заключается в том, что такие места быстро покрываются ржавчиной. Лучше всего отказаться от приобретения автомобиля с таким дефектом.

Толщинометр. Данное устройство способно определять толщину ЛКП автомобиля. Если проводилась только заводская покраска, все панели кузова должны иметь одинаковую толщину покрытия - примерно 60-90 микрон. Если есть существенные отклонения от данного показателя, это может указывать на то, что деталь перекрашивалась.

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