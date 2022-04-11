Nissan Qashqai стал бестселлером среди японских автомобилей в РФ

В марте 2022 года продажи модели Nissan Qashqai составили 1270 ед., о чем стало известно из отчета АЕБ. Это немного меньше результата прошлого года — 2017 ед. В мартовском топ-25 моделей этот кроссовер занял 11-е место, а также стал самым продаваемым в РФ автомобилем японской марки.

Второе место среди «японцев» досталось в марте кроссоверу Toyota RAV4, продажи которого составили 1216 ед. против прошлогодних 5058 ед. В топ-3 самых продаваемых японских авто в марте вошел кроссовер Mazda CX-5 с результатом 1214 ед. проданных машин (против прошлогодних 1867 ед.). Далее в рейтинге японских моделей следуют Nissan X-Trail и Toyota Camry. В годовом сравнении продажи внедорожников Nissan X-Trail упали с 1864 до 996 ед., а количество реализованных седанов «Камри» в то же время упали с 1845 до 831 ед.

Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов отчета АЕБ, продажи марки Toyota сократились на 69% в марте 2022 года в сравнении с аналогичным периодом, то есть с 10 278 до 3231 ед. Продажи Nissan в тот же период упали на 53% с 5705 до 2699 авто, показатели реализации Mazda сократились на 40% с 2689 до 1621 ед. В тот же период Mitsubishi показал спад на 64% в годовом сравнении с 2230 до 801 шт.