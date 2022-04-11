Автомобильный кондиционер: готовим к лету правильно

С наступлением весны необходимо в обязательном порядке провести ревизию сразу нескольких узлов и систем автомобиля, и первостепенное внимание следует уделить обслуживанию кондиционера. Рассказываем, что и почему следует сделать в этом плане.

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Быть может не все в курсе, но зимой климатическая установка автомобилей может либо вовсе не активировать систему охлаждения, либо включать подачу хладагента лишь при плюсовой температуре.

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Дело в том, что зимой датчик давления фреона отключает кондиционер, оберегая таким образом компрессор от работы в условиях низкого давления. Для справки: минимальная температура функционирования компрессора автомобилей BMW - плюс 1 градус, Renault - плюс 4 градуса, Skoda - плюс 2 градуса, Volkswagen (в зависимости от модели - от плюс 2 до плюс 5 градусов), Haval - минус 5 градусов, Kia плюс +2 градуса. Иными словами, холодной зимой климат-контроль львиной доли моделей работает в режиме обычной печки.

Между тем, представим такую ситуацию - вы заехали зимой на теплую подземную парковку, включили мотор и кондей, после чего выехали на мороз. Известны случаи, когда такое "закаливание" заканчивалось плачевно для элементов климатической установки. В компрессор (по трубкам прокачивает хладагент) попадал жидкий фреон и выводил таким образом деталь из строя. С другой стороны, такие сценарии крайне редки. Ведь система страхующих датчиков достаточно надежна, а потому автопроизводители рекомендуют наоборот - регулярно включать кондиционер в зимний период, чтобы снизить риск закисания прижимной металлической пластины муфты включения компрессора. Так вы обеспечите смазку всех элементов, эластичность прокладок системы и убережете их от деградации и коррозии.

Если же не включали кондей за зиму вовсе, он не будет получать смазку, которую в компрессоре выполняет хладагент. Соответственно при первом включении в плюсовую температуру (после длительного простоя) трущиеся детали первое время будут работать насухую, что негативно скажется на ресурсе системы кондиционирования, а также спровоцирует ее нестабильную работу (закисание, заклинивание).

Что можно сделать в профилактических целях? Прежде всего, с наступлением теплых дней следует проверить уровень фреона в системе. Для этого можно запустить двигатель, активировать систему охлаждения и воспользоваться смотровым глазком на верхней части ресивера-осушителя. Также можно прикоснуться ладонью к толстой трубке, которая идет из салона к компрессору. Через 5 секунд после включения системы она должна стать холодной.

Однако проверка уровня и при необходимости дозаправка фреона (процедура стоит от 2000 рублей) - лишь часть программы-минимум. Именно весной следует провести также ревизию и профилактику климатической системы. Среди прочего следует исключить появление пробок в дренажной трубке испарителя, чтобы конденсат свободно уходил из поддона вместо того чтобы там накапливаться. Если сливная трубка забита, ее следует прочистить с помощью пылесоса. Однако если засор оказался плотным, придется воспользоваться шприцом и залить в трубку жидкость для чистки кондиционеров.

Также весной стоит озаботиться дезинфекцией воздуховодов и испарителя кондиционера (подойдет специальный баллончик пенного очистителя с трубкой для подачи его в воздуховоды машины) и заменой воздушного фильтра салона.