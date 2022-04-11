Почему необходимо прогревать авто после долгой стоянки

В холодное время года, в непогоду или по другим причинам владелец автомобиля может оставить машину без движения на длительное время. Специалисты рассказали, чем это чревато и почему необходимо прогревать автомобиль при долгом простое.

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Снижается емкость аккумулятора

АКБ при простое разряжается и теряет емкость, особенно если автомобиль стоит на холоде. Во избежание этого достаточно давать машине поработать на холостом ходу раз в две-четыре недели. Частоту прогрева следует увеличивать в зависимости от состояния аккумулятора.

Отстаивается масло

При длительной стоянке в технических узлах начинает отстаиваться масло. Страдают от этого преимущественно двигатель и АКПП, пишет портал Tarantas news. Рабочие элементы без смазки ссыхаются, выпадает конденсат, что приводит к окислению. После долгого простоя двигатель первые минуты может работать с перебоями, а коробка – вибрировать. Чтобы не допускать такой ситуации, периодически давайте машине поработать хотя бы на холостых оборотах.

Деформация резинометаллических шарниров

Если автомобиль стоит без движения до полугода и дольше, следует позаботиться не только о прогреве. В этот период нужно найти время, чтобы проехать хотя бы 20–30 км. Если этого не сделать, начнут рассыхаться различные уплотнительные кольца и резинки, что в перспективе приведет к образованию трещин. Во время движения это будет выражаться во всевозможных скрипах и стуках.