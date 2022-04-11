BYD прекращает выпуск бензиновых машин

Компания BYD объявила о прекращении выпуска бензиновых машин. В апреле мощности концерна переключились на производство только подзаряжаемых гибридов и электромобилей. Одновременно с этим был представлен обновленный электрический флагман Han EV.

Фото: BYD BYD

Седан получил новые тяговые батареи, благодаря чему емкость аккумулятора увеличилась до 90 кВт ч, а запас хода – до 715 км (по циклу CLTC). Мощность переднего электромотора выросла с 222 до 245 л.с. Среди других изменений – фонари, бамперы и колеса. Интерьер пополнился лишь новыми материалами отделки.