Как правильно сообщить о нарушении ПДД

Российская Госавтоинспекция дала рекомендации о том, как правильно сообщить о нарушении правил дорожного движения, сообщает Autonews со ссылкой на ведомство.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«В большинстве случаев люди закрывают на это глаза, но встречаются ситуации, в которых привлечь нарушителя становится делом принципа», — отметили в ГИБДД.

Так, можно сообщить о нарушении в дежурную часть территориального органа внутренних дел или подразделение ГИБДД. Кроме того, сообщить об инциденте можно на интернет-сайте ГИБДД МВД России через вкладку «Сервисы» в разделе «Прием обращений».

В заявлении необходимо указать место и время совершения правонарушения, данные о лице, совершившем его (марка и номер автомобиля, другие). Также можно приложить фото, видео, аудио или другие материалы.

В ГИБДД также предупредили об ответственности за подобное заявление.

«В случае, если в обращении указаны заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с его рассмотрением, могут быть взысканы с автора», — подчеркнули в ГИБДД.

Ранее российская Госавтоинспекция напомнила водителям о санкциях, которые предусмотрены за самовольное покидание места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).