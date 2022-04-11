Как опознать камеры «на ремень» и «на телефон»?

В прошлом году на дорогах Москвы было установлено 8 инновационных комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Это современные системы, которые способны распознавать такие нарушения, как непристегнутый ремень или использование телефона за рулем. Данные устройства работают на основе передового программного обеспечения на базе нейросети Big Data. Как отмечают специалисты, система может обучаться во время эксплуатации.

Фото: Car.ru Car.ru

Новые дорожные камеры анализируют различные ситуации для выработки наиболее эффективного алгоритма действий. Все это позволяет распознавать нарушителя на дороге. Изначально инновационные камеры использовались в качестве эксперимента. Результаты продемонстрировали, что сеть контролирующих комплексов нужно развивать и дальше. В начале 2022 года общее их число составляет 362. Рассмотрим, чем они отличаются от обычных камер, которые следят за скоростью потока.

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Фонарь подсветки. Камера на «телефон» и «ремень» имеет одно конструктивное отличие, которое легко заметить автомобилисту. В оснащении предусматривается специальный фонарь подсветки, который помогает смотреть внутрь салона. Для этого оборудование оснащено дополнительным мощным ИК-прожектором. Это черная круглая фара, которая располагается возле камеры. Как только автомобиль попадает в объектив, прожектор создает ИК-вспышку, чтобы высветить пространство салона. Лучи, отражаясь от окружающих предметов, возвращаются в исходное положение. Это позволяет рассмотреть очертания фигур и положение рук автомобилистам.

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Как отмечают специалисты, такие камеры способны без ошибок распознавать рулевое колесо, руки и ремень безопасности. Поэтому компьютер может отличить ситуации, когда водитель просто почесал ухо или же отвлекся на телефон. Поэтому, при обнаружении на дороге камеры с дополнительным устройством, можно с уверенностью утверждать, что она работает на фиксацию вышеперечисленных нарушений. Как только камера зафиксирует нарушение, она передает данные в Центр автоматической фиксации административных правонарушений. Снимки изучает инспектор ГИБДД, который и принимает решение, сеть факт нарушения или нет.

Какие штрафы. В пункте 2.7 ПДД РФ указано, что автомобилист не может пользоваться во время управления ТС телефоном, который не оборудован техническим устройством для переговоров без рук. Штраф можно получить не только за телефонный разговор, но и за сообщение и простое использование смартфона во время движения. За данное нарушение предусматривается штраф в размере 1500 рублей. Напомним, что за непристегнутый ремень штраф составляет 1000 рублей. И в первом, и во втором случае предусматривается скидка при оплате в размере 50% - если внести её в срок до 20 дней с момента оформления постановления.