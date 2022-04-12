«Яндекс» поднимет цены на такси

«Спрос на такси упал примерно на 30%, из-за этого повышающих коэффициентов в «Яндексе» практически не стало, «Яндекс» у нас теперь монополист, реальная стоимость поездки падает. «Яндекс» сейчас поднимает именно стоимость минимальной поездки, пассажиры на минимальной поездке и не заметят этой разницы, если минимальная поездка была раньше 110 рублей для пассажира, ну теперь она станет порядка 120 рублей. «Яндекс» доплачивает водителю, например, по Москве это от 150 рублей, водитель все равно за вычетом процентов «Яндекса» получит всего порядка 106 рублей. Чтобы покрыть аренду, водитель должен находиться порядка восьми часов на линии, это окупит только аренду и бензин. Для того, чтобы заработать себе что-то, он еще должен какое-то время находиться, чтобы хотя бы тысячу рублей принести домой, это порядка 12-14 часов. Это нереально, и компании это понимают, поэтому было много обращений в «Яндекс» о повышении тарифа. Ничего здесь не произойдет для водителя, потому что, скорее всего, арендодатели в ближайшее же время поднимут аренду на автомобили тоже на 10-15%, то есть водитель домой ничего не принесет, отток водителей продолжается».