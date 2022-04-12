«Яндекс» поднимет цены на такси

«Яндекс» хочет частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей, но резко увеличивать тарифы тоже не будут, потому что из-за этого может значительно снизиться спрос.
«Яндекс» поднимает цены на такси и доставку. Текущие тарифы действуют до 12 апреля, после этой даты стоимость может увеличиться больше чем на 20%.
При этом московские власти в СМИ заявили, что значительного роста тарифов в городе не ожидается.
Позднее Business FM получила комментарий от представителей пресс-службы «Яндекс Такси». Они сообщили, что таксопарки и логистические партнеры вместе с «Яндекс Такси» и «Яндекс Доставкой» приняли решение поменять структуру тарифов в большинстве городов России:
«Вместе с нашими партнерами-таксопарками приняли решение изменить тарифы в городах России таким образом, чтобы, с одной стороны, улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой, по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории. Обновление тарифов происходит плавно — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился».
В такси изменения произойдут в течение апреля, о чем таксопарки и «Яндекс Такси» напрямую оповестят водителей в ближайшее время. В пресс-службе «Яндекс Такси» отметили, что в которых городах повысится стоимость подачи машины, а в других вырастет стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого конкретного города.
Ранее таксопарки жаловались на повышение платежей по лизингу и ОСАГО, дефицит и сильное удорожание машин и запчастей. Комментирует основатель сервиса «Таксиагрегатор» Александр Мерзликин:
«Ситимобил» через четыре дня закроется, прекратит свое существование Gett, который объявил о реорганизации, занимал долю рынка 3-4%, что несущественно. Среди мобильных приложений «Яндекс» занимает значительную долю, близкую к 95%. Останется «Яндекс» один на рынке или нет, мы видим, что всякие операционные расходы сильно растут, стоимость машины для некоторых случаев увеличилась от 80% до 100% на новые машины, запчасти — большой разлет, некоторые детали просто не поступают, здесь и труд водителей, и инфляция и так далее, кажется, будет повышение и дальше. Таксопарки не влияют на тарифы, влияют исключительно две вещи — базовый тариф, который «Яндекс» поднял, и спрос-предложение, и к тому же алгоритмы влияют, когда пиковый спрос, включаются коэффициенты на поездки. Если водителей будет недостаточно, будет дальше рост цен, если сильно упадет спрос среди пассажиров, то, понятное дело, что будут меняться цены. Это повышение будет неким маркером, как дальше будет действовать рынок».
Таксопарки получили рассылку от «Яндекса», что сервис поднимает тарифы в среднем на 10%, но пока стоимость поездок, наоборот, снижается, говорит председатель общественного движения «Форум такси», таксист Олег Амосов:
«Спрос на такси упал примерно на 30%, из-за этого повышающих коэффициентов в «Яндексе» практически не стало, «Яндекс» у нас теперь монополист, реальная стоимость поездки падает. «Яндекс» сейчас поднимает именно стоимость минимальной поездки, пассажиры на минимальной поездке и не заметят этой разницы, если минимальная поездка была раньше 110 рублей для пассажира, ну теперь она станет порядка 120 рублей. «Яндекс» доплачивает водителю, например, по Москве это от 150 рублей, водитель все равно за вычетом процентов «Яндекса» получит всего порядка 106 рублей. Чтобы покрыть аренду, водитель должен находиться порядка восьми часов на линии, это окупит только аренду и бензин. Для того, чтобы заработать себе что-то, он еще должен какое-то время находиться, чтобы хотя бы тысячу рублей принести домой, это порядка 12-14 часов. Это нереально, и компании это понимают, поэтому было много обращений в «Яндекс» о повышении тарифа. Ничего здесь не произойдет для водителя, потому что, скорее всего, арендодатели в ближайшее же время поднимут аренду на автомобили тоже на 10-15%, то есть водитель домой ничего не принесет, отток водителей продолжается».
Ранее ФАС выступила против региональных ограничений рынка такси после того, как Минтранс предложил передать властям регионов полномочия по ограничению количества автомобилей такси и определению тарифов.