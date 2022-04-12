Как формируется цена на автомобиль с пробегом

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер дал интервью изданию «Комсомольская правда», в котором назвал основные факторы, которые влияют на формирование цены на авто с пробегом. Вторичный рынок сейчас нестабилен и во многом зависит от покупательской способности.
Мнение автоэксперта. Вторичный рынок сейчас во многом связан с официальными дилерами, которые поставляют на него машины, полученные в свою очередь от клиентов по программе «trade-in». Таких машин на рынке подержанных авто сейчас большинство - 70%.
В то же время, спрос на авто с пробегом также формируется из платежеспособности и желания покупателей приобрести машину. Приток автомобилей на вторичном рынке тесно связан с первичным рынком, поскольку, чтобы продать машину с пробегом, сначала нужно купить новую. Количество первичных машин сократилось на 62%.
Эксперт отметил, что рынок сейчас очень изменчив. Стоимость авто будет претерпевать изменения, непостоянной величиной является наличие в продаже различных марок новых машин.
Многие владельцы, имеющие в собственности редкие дорогостоящие модели, продают их, поскольку обслуживать будет очень накладно, разумным шагом они считают покупку более дешевого в обслуживании нового или подержанного автомобиля.
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Также было отмечено, что большинство россиян в ближайшем будущем обратят внимание на модели из КНР.
Цены на авто с пробегом в апреле 2022 года. Вторичный рынок в настоящее время очень нестабилен. После резкого подорожания машин с пробегом в марте, последовало падение стоимости подержанных автомобилей.
Процесс удешевления происходит постепенно, он не связан с курсом рубля. Причина снижения цен зависит от спроса. Потенциальные покупатели не готовы приобретать машины за баснословные деньги, поэтому продавцы вынуждены снижать стоимость.
В апреле стоимость авто с пробегом снизилась на 20-40%. Но данная тенденция наблюдается в отношение тех машин, которые подорожали в марте больше всех остальных. Если рубль стабилизируется на продолжительный период времени, то цены могут еще немного снизиться, однако на значительное падение рассчитывать не приходится. О том, как выбрать Kia Sorento Prime с пробегом, читайте здесь.
Эксперт отмечает, что средняя стоимость обслуживания транспортных средств вырастет. На фоне образовавшегося дефицита авто не исключен рост «серого» импорта из стран СНГ.
Специалисты не советуют автовладельцам продавать машины именно сейчас, особенно, если авто находится в отличном состоянии. Найти достойную замену автомобилю по приемлемой цене при сложившихся обстоятельствах будет непросто.