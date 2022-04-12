Как формируется цена на автомобиль с пробегом

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер дал интервью изданию «Комсомольская правда», в котором назвал основные факторы, которые влияют на формирование цены на авто с пробегом. Вторичный рынок сейчас нестабилен и во многом зависит от покупательской способности.

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Мнение автоэксперта. Вторичный рынок сейчас во многом связан с официальными дилерами, которые поставляют на него машины, полученные в свою очередь от клиентов по программе «trade-in». Таких машин на рынке подержанных авто сейчас большинство - 70%.

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В то же время, спрос на авто с пробегом также формируется из платежеспособности и желания покупателей приобрести машину. Приток автомобилей на вторичном рынке тесно связан с первичным рынком, поскольку, чтобы продать машину с пробегом, сначала нужно купить новую. Количество первичных машин сократилось на 62%.

Эксперт отметил, что рынок сейчас очень изменчив. Стоимость авто будет претерпевать изменения, непостоянной величиной является наличие в продаже различных марок новых машин.

Многие владельцы, имеющие в собственности редкие дорогостоящие модели, продают их, поскольку обслуживать будет очень накладно, разумным шагом они считают покупку более дешевого в обслуживании нового или подержанного автомобиля.

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Также было отмечено, что большинство россиян в ближайшем будущем обратят внимание на модели из КНР.

Цены на авто с пробегом в апреле 2022 года. Вторичный рынок в настоящее время очень нестабилен. После резкого подорожания машин с пробегом в марте, последовало падение стоимости подержанных автомобилей.

Процесс удешевления происходит постепенно, он не связан с курсом рубля. Причина снижения цен зависит от спроса. Потенциальные покупатели не готовы приобретать машины за баснословные деньги, поэтому продавцы вынуждены снижать стоимость.

В апреле стоимость авто с пробегом снизилась на 20-40%. Но данная тенденция наблюдается в отношение тех машин, которые подорожали в марте больше всех остальных. Если рубль стабилизируется на продолжительный период времени, то цены могут еще немного снизиться, однако на значительное падение рассчитывать не приходится. О том, как выбрать Kia Sorento Prime с пробегом, читайте здесь.

Эксперт отмечает, что средняя стоимость обслуживания транспортных средств вырастет. На фоне образовавшегося дефицита авто не исключен рост «серого» импорта из стран СНГ.