Электронный «ручник»: Как он работает и чем лучше обычного?

Автомобильные компании все чаще стали использовать в транспортных средствах передовые технологии. Многие производители оснащают машины так называемым электронным «ручником». Постепенно полезная опция вытесняет собой механические системы с длинными рукоятками на середине центрального тоннеля. Даже массовые модели имеют подобные конструкции стояночного тормоза. Рассмотрим, насколько лучше работает электронный «ручник».

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Главное преимущество электромеханического стояночного тормоза - более надежная и безопасная конструкция. Работает такая система только с задними дисковыми тормозами и способна выдерживать гораздо большую нагрузку, чем механическое устройство. Из конструкции убрали металлический тросик, который проходил от салона к суппорту.Клавиша управления и исполнительный механизм связаны друг с другом проводами и электронным блоком, который способен анализировать скорость транспортного средства и выбирать необходимое усилие для качественного замедления.

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Каждый суппорт дополняется небольшим электромотором и муфтой, которые действуют на поршень тормозной системы и колодку. Подобная конструкция стояночного тормоза позволила упростить схему и производство. Кроме того, на заводе сокращаются денежные и временные затраты.

Электродвигатель в суппорте повторяет стандартную гидравлическую схему. Он отвечает за формирование усилия в поршне. Во время вращения он направляет момент при помощи зубчатого ремня к редуктору, который замедляет выходной вал. Именно так повышается усилие и становится сопоставимым с прессом. Ведомая шестерня вращается и приводит к образованию поступательного движения штока. Тот начинает передавать усилие на поршень и сводит диск с колодками. За усилие отвечает блок управления, который анализирует величину расходуемого тока.

Такая система позволяет создавать на колодках усилие, достаточное для полной блокировки всех колес транспортного средства. Колодки не ослабят хватку, если стояночный тормоз находится в исправном состоянии. Поэтому за работу и надежность переживать не нужно. На автомобилях, которые оснащены механическим стояночным тормозом, добиться такого результата можно только с неизношенными элементами. Но во время эксплуатации трос вытягивается, а привод ослабевает. Еще одно преимущество электронного стояночного тормоза - он способен самостоятельно настраивать колодки. Во время каждого затягивания электроника анализирует усилие, после чего изменяет расположение колодок в системе.

Почему механический ручник все еще популярен? Ручной тормоз старого типа можно использовать для дрифта. Особенно часто это применяют на автомобилях с системой заднего привода - кратковременное подклинивание тормозов и достижение контролируемого заноса. Если автомобиль оснащен электронным ручником, провернуть такое не получится, так как процессом затяжки колодок занимается электронная часть.

Стояночный тормоз нового типа функционирует всегда, даже во время движения автомобиля. Поэтому его можно использовать для полноценной остановки транспорта. Чтобы активировать ручник в таких обстоятельствах, нужно пару секунд держать клавишу поднятой. Система поймет, что данное нажатие не случайное и переведет тормозную систему в аварийный режим. Если продолжать держать кнопку, блок управления будет контролировать усилие для предотвращения заноса.

Аналогичным образом система срабатывает во время ДТП - если уже произошло первое столкновение, после которого транспорт не затормозил, а водитель потерял сознание.