Чинить Нельзя Менять: что делать с машиной в 2022 году?

Когда цены на новые автомобили в 2022 году стали ужасать, закономерно прибавили в стоимости и машины подержанные. А потому у российских автовладельцев резонно возник вопрос: что делать со своей неожиданно подорожавшей машиной - продать, чтобы купить авто поинтереснее, или вложиться в ремонт и ездить спокойно дальше, пока еще остались импортные запчасти, а цены на сервисное обслуживание более-менее вменяемые. Несколько простых советов, которые помогут правильно поставить запятую в предложении "чинить нельзя менять".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

1.Если менять, нужно добавлять 30% от стоимости своего авто

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Самый первый совет, который быстро расставит многие точки над "ё". Поскольку подорожали все машины на рынке, а не только ваша, нужно иметь запас свободных денег, чтобы сделать шаг вперед - менять шило на мыло нет никакого смысла.

Если имеющаяся машина стоит тысяч 500-600, то получить авто лучше и интереснее получится минимум за 750-900. Если в наличии авто за миллион рублей, то прицениваться стоит к машине за 1,3-1,4 млн. Плюс минимальная прибавка на первичное техническое обслуживание. Суммарно получается около 30% от стоимости своего авто. Если такой суммы в свободном доступе не наблюдается, то и особого смысла заморачиваться с обменом нет, поскольку есть шанс получить близкую по характеристикам машину, только с букетом незнакомых проблем.

2.Если менять, то на что-то принципиально необходимое

Очень часто бывает так, что имеющаяся в наличии машина была когда-то куплена при одних обстоятельствах, а спустя годы появились новые.

Рождение ребенка, появление дачи, переезд за город и прочие новые условия нередко требуют новых характеристик от автомобиля. Если вы точно понимаете, что нынешний "железный конь" перестал быть удобным и функциональным, в спорт-купе не влезает коляска, а офисный седан с трудом доезжает до дачи по раскисшей колее, то самое время менять формат машины.

То же самое относится и к ее характеристикам. Если вы всю жизнь ездили на механике, а получившая права жена готова осваивать только автомат; если расходы на топливо имеющегося внедорожника с двигателем V6 или V8 перестали вписываться в семейный бюджет, а количество рассады не влезает в багажник, значит есть вероятность, что сегодня поменять хетчбэк на кроссовер, а кабриолет на минивэн будет заметно выгоднее, чем месяц-два спустя.

3.Если менять, то отказываться от "понтов"

Да, именно так. Все прямые и косвенные данные говорят о том, что обслуживать машину в условиях западных санкций будет тем сложнее, чем уникальнее версия модели.

Редкие для конкретного автомобиля двигатели, пригнанные из-за рубежа модификации, которые не были локализованы в России, и прочий эксклюзив попадает в группу риска по наличию запасных частей.

Интернет уже полнится случаями, когда владельцы эксклюзивных машин вроде Volkswagen Touareg с мотором W12 или дизельных Peugeot 308 не могут найти даже воздушный фильтр для ТО. Тут вариант только один - менять по возможности машину на что-то более популярное. Чем большим тиражом разошлась модель по России, тем больше вероятность, что запчасти к ней будут в наличии в ближайшей перспективе.

4.Если менять, то откровенно проблемный технически автомобиль

Традиционный совет, который актуален в любое время, а в кризисное особенно - если машина начала сыпаться, значит пора расставаться. Под словом "сыпаться" подразумевается участившиеся до надоедливости заезды на сервис.

Регулярно загорающийся Check Engine, уход автомата в аварийный режим, ошибки по электрике и всевозможные барахлящие датчики - верный признак того, что пора подлатать проблемную машину и продать ее следующему владельцу, готовому вложиться в ее ремонт. Есть шанс, что при грамотном выборе новый авто, по крайней мере, в ближайшей перспективе по серьезным проблемам беспокоить не будет.

5.Если автомобиль не подходит под вышеописанные условия, то лучше вложить деньги в его ремонт

На апрель 2022 года большинство запчастей для самых популярных марок и моделей пока еще находятся в наличии, а сервисные услуги подорожали у самых жадных СТО процентов на пятьдесят.