Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
40 минут назад

Директор сети автосервисов Соловьев предупредил о росте числа поддельных автозапчастей

Профиль

В России выросло количество поддельных автомобильных запчастей низкого качества. Об этом предупредил директор сети автосервисов Данил Соловьев.

Что стоит за «распродажами остатков» оригинальных автозапчастей
Фото: ПрофильПрофиль

"Автомобилистов завлекают «распродажами» остатков оригинальных запчастей под предлогом закрытия складов. Водители верят, их привлекают низкие цены. Но на самом деле получают подделки в чистом виде", – предупредил эксперт.

Он рассказал порталу Autonews, что низкое качество поддельных деталей можно определить даже на глаз, без дополнительных проверок.

В России распространяется продукция настоящих подпольных фабрик автозапчастей, считают в МВД. Вместе с этим подделывают упаковку крупных производителей.

Подделку не всегда можно определить по цене – иногда контрафакт стоит столько же, сколько и настоящие запчасти. К потребителям фальшивые детали поступают через несколько посредников. Продавцы не всегда могут проверить подлинность запчастей и иногда сами не знают, что продают подделку, объяснил эксперт в сфере борьбы с контрафактными автозапчастями Валерий Антошин.

Производители, дилеры и продавцы автомобильных комплектующих сообщают о перебоях с поставками в Россию из Европы. Эксперты объяснили, что делать владельцам автомобилей при дефиците запчастей.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители