Что стоит за «распродажами остатков» оригинальных автозапчастей

В России выросло количество поддельных автомобильных запчастей низкого качества. Об этом предупредил директор сети автосервисов Данил Соловьев.
"Автомобилистов завлекают «распродажами» остатков оригинальных запчастей под предлогом закрытия складов. Водители верят, их привлекают низкие цены. Но на самом деле получают подделки в чистом виде", – предупредил эксперт.
Он рассказал порталу Autonews, что низкое качество поддельных деталей можно определить даже на глаз, без дополнительных проверок.
В России распространяется продукция настоящих подпольных фабрик автозапчастей, считают в МВД. Вместе с этим подделывают упаковку крупных производителей.
Подделку не всегда можно определить по цене – иногда контрафакт стоит столько же, сколько и настоящие запчасти. К потребителям фальшивые детали поступают через несколько посредников. Продавцы не всегда могут проверить подлинность запчастей и иногда сами не знают, что продают подделку, объяснил эксперт в сфере борьбы с контрафактными автозапчастями Валерий Антошин.
Производители, дилеры и продавцы автомобильных комплектующих сообщают о перебоях с поставками в Россию из Европы. Эксперты объяснили, что делать владельцам автомобилей при дефиците запчастей.