Что стоит за «распродажами остатков» оригинальных автозапчастей

Подделку не всегда можно определить по цене – иногда контрафакт стоит столько же, сколько и настоящие запчасти. К потребителям фальшивые детали поступают через несколько посредников. Продавцы не всегда могут проверить подлинность запчастей и иногда сами не знают, что продают подделку, объяснил эксперт в сфере борьбы с контрафактными автозапчастями Валерий Антошин.