В ГИБДД назвали главные причины смертельных аварий

Столичная Госавтоинспекция составила антирейтинг правонарушений, в результате которых погибли и пострадали люди.
«Составили антирейтинг правонарушений, в результате которых погибли и пострадали люди по итогам трех месяцев. Надеемся, что этот печальный список поможет вам делать правильный выбор в пользу безопасности на дороге и не совершать непоправимых ошибок», — говорится в сообщении.
В антирейтинг входит несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов. За ними следуют несоответствие скорости конкретным условиям, а также нарушение правил перестроения и проезда на запрещающий сигнал светофора.
Ранее российская Госавтоинспекция дала рекомендации о том, как правильно сообщить о нарушении ПДД. Так, например, можно сообщить о нарушении в дежурную часть территориального органа внутренних дел или подразделение ГИБДД.