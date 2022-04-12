В ГИБДД назвали главные причины смертельных аварий

«Составили антирейтинг правонарушений, в результате которых погибли и пострадали люди по итогам трех месяцев. Надеемся, что этот печальный список поможет вам делать правильный выбор в пользу безопасности на дороге и не совершать непоправимых ошибок», — говорится в сообщении.