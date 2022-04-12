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48 минут назад

В ГИБДД назвали главные причины смертельных аварий

Газета.Ru

Столичная Госавтоинспекция составила антирейтинг правонарушений, в результате которых погибли и пострадали люди.

В ГИБДД назвали главные причины смертельных аварий
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Составили антирейтинг правонарушений, в результате которых погибли и пострадали люди по итогам трех месяцев. Надеемся, что этот печальный список поможет вам делать правильный выбор в пользу безопасности на дороге и не совершать непоправимых ошибок», — говорится в сообщении.

В антирейтинг входит несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов. За ними следуют несоответствие скорости конкретным условиям, а также нарушение правил перестроения и проезда на запрещающий сигнал светофора.

Ранее российская Госавтоинспекция дала рекомендации о том, как правильно сообщить о нарушении ПДД. Так, например, можно сообщить о нарушении в дежурную часть территориального органа внутренних дел или подразделение ГИБДД.

Автоэксперт,ГИБДД,
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