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1 час назад

Водители РФ признали Hyundai Solaris автомобилем с худшей шумоизоляцией

Motor.ruиещё 1

Аналитическое агентство «Автостат» провело онлайн-опрос, который был посвящен удовлетворенности водителей акустическим комфортом своего автомобиля. Уровень шумоизоляции оценивали по стобалльной шкале.

Hyundai Solaris получил "приз" водительских антисимпатий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, по мнению водителей, худшая шумоизоляция оказалась у корейской модели Hyundai Solaris, который набрал всего 16,96 балла.

Второе место в антирейтинге досталось Kia Rio с результатом 21,4 балла.

На третьем месте по уровню шумности в салоне занял Kia Cerato — 33,7 балла.

Универсал Lada Largus оказался по уровню шумоизоляции лучше корейских моделей и занял четвертое место.

Пятую строчку антирейтинга занял Hyundai Creta с 35-ю баллами.

Опрос проводился среди владельцев автомобилей 2018-2021 годов выпуска. По каждой модели было получено сто анкет респондентов.

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