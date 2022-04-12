Hyundai Solaris получил "приз" водительских антисимпатий

Аналитическое агентство «Автостат» провело онлайн-опрос, который был посвящен удовлетворенности водителей акустическим комфортом своего автомобиля. Уровень шумоизоляции оценивали по стобалльной шкале.

Так, по мнению водителей, худшая шумоизоляция оказалась у корейской модели Hyundai Solaris, который набрал всего 16,96 балла.

Второе место в антирейтинге досталось Kia Rio с результатом 21,4 балла.

На третьем месте по уровню шумности в салоне занял Kia Cerato — 33,7 балла.

Универсал Lada Largus оказался по уровню шумоизоляции лучше корейских моделей и занял четвертое место.

Пятую строчку антирейтинга занял Hyundai Creta с 35-ю баллами.