Hyundai Solaris получил "приз" водительских антисимпатий

Аналитическое агентство «Автостат» провело онлайн-опрос, который был посвящен удовлетворенности водителей акустическим комфортом своего автомобиля. Уровень шумоизоляции оценивали по стобалльной шкале.
Так, по мнению водителей, худшая шумоизоляция оказалась у корейской модели Hyundai Solaris, который набрал всего 16,96 балла.
Второе место в антирейтинге досталось Kia Rio с результатом 21,4 балла.
На третьем месте по уровню шумности в салоне занял Kia Cerato — 33,7 балла.
Универсал Lada Largus оказался по уровню шумоизоляции лучше корейских моделей и занял четвертое место.
Пятую строчку антирейтинга занял Hyundai Creta с 35-ю баллами.
Опрос проводился среди владельцев автомобилей 2018-2021 годов выпуска. По каждой модели было получено сто анкет респондентов.