Какие автомобили из Китая способны заменить санкционные модели

Ситуация на автомобильном рынке России, в марте пережившем небывалое падение, может стать для китайских брендов настоящим "звездным часом". Chery, Geely и Great Wall (владелец бренда Haval) могут серьезно расширить модельные линейки, чтобы привлечь всех покупателей моделей, производство и продажа которых в России приостановлена либо подпадает под санкции.

Фото: Chery Tiggo 8 Pro Chery Tiggo 8 Pro

Chery

Видео дня

Chery уже два года весьма успешно продает 7-местный кроссовер Tiggo 8/8 Pro в России. Автомобиль неплохо покупают, по он оснащению не уступает лучшим корейским и европейским аналогам. Но до недавнего времени был у Tiggo 8 Pro один существенный минус: у нас продавали исключительно переднеприводные модификации. В ближайшее время импортер "Чери Автомобили РУС" готов исправить ситуацию: уже готовятся поставки полноприводной версии Tiggo 8 Pro Max, которая в техническом плане будет похожа на уже известный у нас Exeed TXL: мотор 1,6 литра мощностью 197 л. с., 7-ступенчатый "робот" 7DCT и долгожданный полный привод. Не исключено, что будет и более мощная версия с мотором 249 л. с. – таким же, как на флагманском Exeed VX. В автосалонах новый 8 Pro Max должен появиться до конца весны. При наличии полного привода Chery вполне может переманить немалую долю покупателей Skoda Kodiaq, производство которого в Нижнем Новгороде заморожено на неопределенный срок.

Несмотря на все трудности с геополитикой, у Chery на Россию большие планы. Уже ведутся переговоры о производстве автомобилей Chery на мощностях Sollers. Но особенность этого бренда в России – пока что почти вся линейка поставляется напрямую из КНР. Поэтому Chery может привезти к нам любую свою модель, если будет спрос. Буквально на днях появилась первая информация об Arrizo 8 – это бизнес-седан, сопоставимый по размерам с Toyota Camry и Kia K5. Пока информации о новинке минимум: дебют должен был состояться на автосалоне в Пекине, который отменили из-за очередной вспышки коронавируса. В салоне обещают два 12,3-дюймовых экрана – приборную панель и мультимедиа, электронный джойстик автоматической коробки передач, клавиши регулировок кресел на дверях и другое передовое оснащение, ранее машинам Chery несвойственное.

Great Wall

Great Wall Tank 800

Пока японцы думают, поставлять ли в Россию новый Toyota Land Cruiser 300, в дорогих исполнениях подпадающий под санкции, Great Wall уже вовсю готовит внедорожник схожих габаритов и с неплохим оснащением: в базе данных Роспатента появилась информация о Tank 800. Это крупный рамный внедорожник с брутальным дизайном и шикарным салоном. Мотор – бензиновый, 6-цилиндровый, объемом 3 литра, мощностью 354 л. с. при крутящем моменте 500 Нм. Привод полный, причем с тремя блокировками дифференциалов, как у Land Cruiser. Коробка передач – 9-ступенчатый "автомат" классической конструкции. Сроки вывода машины на рынок пока неизвестны, но появление патента на дизайн намекает на обозримую перспективу.

Beijing

Beijing BJ60

В этот же сегмент планируют внедрить и Beijing BJ60. Бренд пока не представлен в России, но ситуация может измениться: Beijing хочет навязать конкуренцию модельной линейке Great Wall Tank, которая уже анонсирована у нас. BJ60 – крупный (5020 х 1955 х 1925 мм) рамный внедорожник с нарочито брутальным дизайном. Для модели заявлены несколько силовых установок, в том числе и гибриды, последовательные и умеренные. И снова любителей бескомпромиссных внедорожников пытаются заинтриговать, пообещав три блокировки в системе полного привода.

Haval

Haval Dargo