Что автомобилистам делать с просроченными штрафами?

С момента получения штрафа у автовладельца есть 10 дней на то, чтобы его обжаловать, и 60 дней на оплату. Спустя 70 дней он считается просроченным.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Виталий Аньков/РИА Новости

Алгоритм действий в таких случаях составили в ГИБДД. Спустя 70 дней штраф вырастает вдвое, но при этом сумма не может быть меньше 1000 рублей. Его передают в службу судебных приставов, которые открывают исполнительное производство. Так штраф становится судебной задолженностью. За работу механизма принудительного взыскания должнику предстоит оплатить исполнительский сбор - 7 процентов от сумму долга, но не меньше 1000 рублей.

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Когда открыто исполнительное производство, у должника есть 5 дней на то, чтобы погасить задолженность добровольно. Наличие задолженности чревато тем, что автовладельца не выпустят за границу, даже если долг меньше 10 000 рублей. Решить проблему в аэропорту и благополучно улететь не получится: нужно несколько дней на то, чтобы платеж прошел.

Судебные приставы могут потребовать погасить штраф через работодателя: тогда сумму задолженности вычтут из зарплаты. Либо дойти до крайней меры - ареста имущества.

Очевидно, что лучший способ не доводить ситуацию до предела - это оплатить штраф или задолженность вовремя. Если платеж был проведен через Госуслуги, то о погашении в ГИБДД узнают максимально оперативно. Через интернет-банки или мобильные приложения все может быть дольше.

Если в течение пяти рабочих дней с момента оплаты штраф все еще числится в базе, нужно сделать следующее. Зайти на сайт ГИБДД, перейти в раздел "Проверка наличия неуплаченных штрафов по данным транспортного средства".

Заполнить данные по своему автомобилю, выбрать интересующий штраф, загрузить подтверждающий платеж документ (фото или скан). Можно воспользоваться функцией "Обжаловать" в мобильном приложении Госуслуг, где система показывает уже оплаченный штраф.