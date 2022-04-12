Как в РФ будут тушить пожары без уникальных австрийских машин

Санкции Евросоюза вводят запрет на экспорт пожарной техники и технологий в РФ, из-за этого рынок страны вынужден будет покинуть австрийский производитель Rosenbauer. Его комплектующими дорабатывается широкий ассортимент российской техники для тушения огня, кроме того, тяжелые автомобили Rosenbauer Panther 6x6 пока не имеют аналогов для замены в крупнейших аэропортах страны.

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости» Антон Денисов/РИА «Новости»

Евросоюз запретил экспорт в Россию пожарной техники, следует из проекта изменений регламента «об ограничительных мерах в связи с действиями России на Украине», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

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В документе Евросоюза говорится о запрете предоставлять российскому рынку «техническую помощь, посреднические услуги или другие услуги, связанные с товарами и технологиями» в области пожарного транспорта. Также ограничения вводятся на «предоставление, производство, обслуживание и использование этих товаров и технологий любому физическому, юридическому лицу или организации в России».

Запрет начнет действовать с 10 июля 2022 года на контракты, заключенные до 9 апреля этого года.

Санкции напрямую вводят запрет на деятельность российско-австрийского совместного предприятия ООО «Спецтехника пожаротушения», совладельцем которого является один из трех лидеров мирового рынка пожарного транспорта и оборудования — австрийский концерн Rosenbauer. Производство пожарных машин по лицензии Rosenbauer налажено в Москве с 2009 года. Поначалу автомобили собирались на основе австрийских надстроек, которые в собранном виде приезжали из Европы и монтировались на шасси «КамАЗа».

Позже компания сочли такую схему слишком дорогой и начался процесс частичной локализации производства: «научились катать алюминий по немецким технологиям, производить водобаки, самостоятельно выпускать электронные и прочие компоненты», рассказал «Газете.Ru» гендиректор совместного предприятия «Спецтехника пожаротушения» Денис Лелеко. Собеседник издания пока не может сказать, какой эффект санкции окажут на СП,

но не исключает прекращение поставок, в частности, тяжелых трехосных пожарных аэродромных автомобилей Rosenbauer Panther 6x6 в российские аэропорты.

«Если запретят, не будем поставлять, другие автомобили будем продавать», — отметил Лелеко.

Сейчас большинство комплектующих для производства пожарных машин по технологиям Rosenbauer выпускаются в России, уверяют в совместной компании. В числе немногих чисто импортных, но ключевых, деталей – австрийские насосы и помпы. При желании в Москве получится продолжить выпуск пожарных авто, использовав отечественные насосы, уверяет Денис Лелеко.

Впрочем, по его словам, сейчас у предприятия основная проблема не санкции, а отсутствие загрузки на полную мощность.

«Мы недозагружены как предприятие. У нас ручная сборка, при объеме 300 единиц в год заказчик планирует покупку лишь 30 автомобилей, что для нас невыгодно», – посетовал Лелеко.

Российско-австрийская компания испытывает проблемы из-за неопределенной ситуации с шасси «КамАЗа» – в марте челнинский автозавод принял решение временно ограничить выпуск машин с современными двигателями в пользу выпуска транспорта экологического класса «Евро-2» или «Евро-3».

В России налажена очень мощная сеть заводов, которые самостоятельно производят пожарную технику, рассказал «Газете.Ru» редактор рубрики «Грузовики и автобусы» газеты «Авторевю» Федор Лапшин.

«Машины «Спецтехники пожаротушения» очень дорогие. Кроме того, в последнее время компания все реже использовала комплектующие от Rosenbauer. То, что закупалось из-за границы – это были лестницы Iveco для крупнейших городов – Москвы и Санкт-Петербурга. Лестницы такого же плана и формата, но на отечественных шасси «КамАЗ» делают в Торжке на предприятии «Пожтехника», – объясняет Лапшин.

Возможный отзыв лицензии компанией Rosenbauer не повлияет на производство пожарной техники в России, уверен эксперт. По всей стране, если не учитывать Москву, используется построенная в России пожарная техника, отмечает эксперт «Авторевю».

В России пока еще готовится аналог аэродромной пожарной техники Rosenbauer от Брянского автомобильного завода (подразделение Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»), но работы над ним пока не доведены до конца, напомнил Лапшин.

Пожарными автомобилями Rosenbauer оснащены аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Сочи, аэродром ВКС РФ Бутурлиновка в Воронежской области.

«КамАЗы» с надстройками Rosenbauer можно встретить в пожарных частях крупнейших городов России. Уникальность же аэродромных автомобилей обеспечивает специальная турель для тушения огня высоко от земли и в труднодоступных местах, а также возможность начать борьбу с огнем прямо в движении. Некоторые варианты «Пантеры» имеют специальную насадку, позволяющую прокалывать фюзеляж самолета в определенных отсеках.

Оставшиеся аэродромные автомобили смогут прослужить еще несколько десятилетий, поскольку пожары случаются весьма редко, и пробег набирается очень медленно, и техника обслуживается идеально, полагает Лапшин.