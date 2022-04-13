Переживет ли немецкий автопром нехватку российского газа

Автомобилестроение является крупнейшей промышленной отраслью Германии. Эксперты решили разобраться, сможет ли немецкий современный автопром пережить нехватку российского газа.

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Немецкая автомобильная промышленность может сильно пострадать от замораживания импорта отечественного сырья. Наблюдается нарушение традиционных поставок и увеличение времени ожидания потенциальных покупателей

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Эксперты отмечают, что при нехватке газа, а также сбоя поставок комплектующих, автопредприятиями Германии будет неизбежно испытан сильный стресс. Уже наблюдается зависимость автобрендов от заводов Украины, специализирующихся на изготовлении специальных жгутов проводов, без которых авто не могут выпускать с конвейеров. На данный момент имелись случаи приостановок деятельности немецких автозаводов по причине нехватки таких комплектующих.

Представители ассоциации автопромышленности (VDA) понимают, что в случае отказа немецкого правительства от поставок российского газа, стоит ожидать катастрофических последствий. По этой причине возможны серьёзные сбои в автопроизводстве Германии. Вследствие такого решения, покупателям придётся дольше ожидать доставок транспортных средств. Ещё проблемы затронут занятости людей, которые могут потерять свои рабочие места.

Автокомпаниям пришлось перейти к особому режиму функционирования. Так, в Volkswagen Group для поиска замены отсутствующих жгутов проводов, был создан антикризисный штаб. Данную проблему собираются решить увеличением производства таких деталей в стенах североафриканских предприятий.

Ряд автопредприятий приняли решение компенсировать дефицит газа прочими энергоносителями. К примеру, в Вольфсбурге собираются более активней пользоваться энергией собственной электростанции.

Ассоциацией автомобильной промышленности VDA отмечается, что Москва сейчас обсуждает расширение практики оплаты сырьевых материалов непосредственно в рублёвой валюте. А это может стать большой проблемой для зарубежных автопроизводителей.

Стоит отметить, что 1/5 часть импортируемого на территорию Германии палладия, используемого для производства упомянутых катализаторов, поставляли из РФ. Также Россия выступает крупнейшим поставщиком никеля, очень необходимого для АКБ электрокаров.

По причине провальных поставок микрочипов, производимых в Украине, своё производство прекратила фирма Ford. Вследствие этого компактные Fiesta, производимые в Германии, не появятся вовремя у заказчиков.

Дефицитным активом также являются азиатские полупроводники. По этой причине Ford в 2021 году несколько раз приостанавливал своё немецкое производство. На прошлой неделе рабочие, которые собирают Fiesta, отработали три дня по неполной рабочей смене. Тоже самое касается нынешней недели. Потом следуют две недели очередных пасхальных каникул, на протяжении которых автозавод будет отдыхать. Возобновление сборочных процессов Ford Fiesta должно состояться только 25 апреля в случае подвоза комплектующих.