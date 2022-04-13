Продление водительских прав: радоваться или насторожиться?

Кабмин продлил на три года срок действия российских водительских прав, который истекает в ближайшие два года. Автолюбители рады, эксперты гадают о причинах принятия такого решения и не могут его объяснить.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Российским водителям продлят срок действия истекающих водительских удостоверений на три года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Тем, кому нужно было менять права в этом и в следующем году, теперь нужно будет это делать лишь в 2025 году. Причем касается это не только водителей личных авто, но и тех, кто использует права для работы, уточнили затем в МВД РФ.

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От чего на ближайшие три года власти освободили российских водителей, напоминает москвичка Наталья , которая как раз собиралась менять права. А теперь радуется, что не нужно:

«На текущий момент госпошлина за выдачу нового удостоверения — 2000 рублей, плюс, соответственно, прохождение медицинской комиссии от 1300 рублей, если это государственная клиника, и до 5000 — в коммерческой. Но, представив себе, что необходимо будет в государственной клинике еще записываться заранее, провести несколько часов в очередях к психиатру и наркологу, то, естественно, выбор всегда падает в пользу коммерческой клиники, которая стоит существенно дороже, но зато экономит много времени».

Пока водители радуются, автоэксперты в кулуарных разговорах гадают о причинах. Предпосылок нет: ГИБДД работает штатно, больницы — тоже. В разговорах дошло даже до обсуждения тем: «Может быть, заканчивались краска, бумага, ламинат — что угодно?». Возникла и такая версия, рассказывает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов:

«Одной из версий происходящего является неминуемый переход на цифровые версии водительского удостоверения. Госавтоинспекция уже несколько лет говорит об этом, и очень может быть, что к 2025 году мы уже не будем ездить с привычным бумажным или пластиковым свидетельством, а будем ездить с мобильным приложением в смартфоне. Но это пока только гипотеза, насколько она верная — время покажет».

Это гипотеза. А по свершившемуся факту получается, что это просто хорошая новость, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Обращались еще месяц назад к премьер-министру Мишустину с предложением снизить давление на автомобилистов, снизить размер государственных пошлин за оформление водительских удостоверений и так далее. Решили пойти другим путем — размер пошлин снижать достаточно долго, решили продлить срок действия водительских удостоверений. Это хорошая мера поддержки, она экономит людям деньги и юридически очень быстро и легко оформляется. В целом нас такое мнение устроило, мы благодарны премьер-министру за то, что он нас услышал».