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57 минут назад

Эксперт предсказал тяжелые испытания для российского авторынка

Елена Прошина

Авторынок столкнется с тяжелыми испытаниями в 2022 году в связи с новыми санкциями со стороны Запада. Автоэксперт, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК общественной палаты РФ Александр Холодов рассказал, какие перемены ждут отечественный авторынок и как изменятся цены на машины, сообщает 5-tv.ru.

Эксперт предсказал тяжелые испытания для российского авторынка
Фото: ТАССТАСС

По его словам, стоимость автомобилей будет возрастать, резкое падение курса рубля в феврале отразилось на ценах. Однако эксперт уверен, что это временная ситуация, так как из-за повышения цен спрос на машины падает, поэтому продавцам будет выгодно сделать ценник более доступным.

Холодов также заверил россиян, что не стоит опасаться полного исчезновения автомобилей в России. Он уверен, что продавцы найдут способ поставлять товар, пока на него будет спрос. Эксперт предположил, что немецкий автопром из-за санкций потеряет свои позиции, и покупатели обратят внимание на китайские модели.

«Недостатка в машинах не будет. К тому же, мы находимся на территории Таможенного союза, у нас автомобили практически спокойно могут заезжать с Армении, Казахстана», — заявил Холодов.

Он также спрогнозировал рост спроса на вторичные машины, так как в России он всегда был на достаточно высоком уровне. Кроме того, Холодов считает, что большинство россиян продолжают воспринимать машины как средство сберечь деньги от инфляции.

Автоэксперт,Александр Холодов,
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