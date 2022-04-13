Снять за секунды: какие детали авто крадут чаще всего

Многие дорогостоящие детали современных автомобилей могут быть похищены злоумышленниками за считанные минуты и нуждаются в дополнительной защите. О том, какие машины находятся в группе риска и как предотвратить возможные потери, – в материале «Газеты.Ru».

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

Уязвимыми для действий злоумышленников становятся те детали, которые можно легко демонтировать с автомобиля и при этом выгодно продать. В группе риска — фары головного света, боковые зеркала и каталитические нейтрализаторы, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Если говорить о фарах, то это Volkswagen, Land Rover, Porsche, Audi. Зеркала крадут в основном с Mercedes-Benz, BMW и прочих «немцев» — это связано и с легкостью демонтажа, и с дороговизной запчастей», — объясняет «Газете.Ru» руководитель центра «Угона.нет» Алексей Курчанов. — С автомобилей японских марок крадут в первую очередь форсунки омывателей фар».

Кто в группе риска

Автоцентры, специализирующиеся на защите автомобилей от угона, предлагают, в частности, дополнительную защиту фар для автомобилей Volkswagen Touareg, Porsche 911, Cayman и Cayenne, а также Audi Q5 и Q7 – обычно фары дополнительно фиксируют металлическим тросом или специально разработанными жестким кронштейнами, подключают их к датчикам сигнализации, а на стекло наносят гравировку с VIN-номером машины — в надежде на то, что вор не заинтересуется помеченными деталями из-за того, что их труднее сбыть.

Без дополнительной защиты злоумышленники могут снять эти детали в течение нескольких секунд, не применяя специальных инструментов, – для такой манипуляции оказывается достаточно металлической линейки.

Автовладельцы на профильных форумах жалуются на рост воровства фар и с менее дорогих автомобилей, в частности, эта проблема выявлена на Skoda Octavia второго поколения. Чтобы затруднить снятие оптики, умельцы применяю специально изготовленные металлические накладки.

От кражи фар, зеркал и решеток радиатора страдают владельцы автомобилей Volvo – в наибольшей степени это касается кроссоверов Volvo XC90 предыдущего поколения, которые выпускались до 2014 года, рассказал «Газете.Ru» совладелец автосервиса Bilprime Александр Савин.

«Фары – это то, что пользуется у злоумышленников наибольшей популярностью, возможно, потому, что для их снятия даже не нужно залезать в салон.

Капот можно открыть и снаружи по определенной методике, — объясняет Савин. – На XC90 оптика снимается достаточно легко – нужно поднять две защелки вверх и убрать их».

Обычно такие кражи происходят за очень короткое время и воры не обращают внимания на сработавшую сигнализацию, а жгут проводов просто перерезают, добавляет он. При этом, помимо XC90, в группе риска находятся модели Volvo S60, S80, XC60, XC70 из-за аналогичной конструкции креплений.

Для того, чтобы защитить элементы автомобиля от кражи, обычно используются две технологии: нанесение на обтекатели фар гравировки с VIN-номером автомобиля, на котором они установлены, и применение усовершенствованных металлических креплений, снабженных болтами с нестандартными головками.

Индивидуальные метки наносят и на зеркальные элементы.

«Для того, чтобы снять защиту, требуется уже гораздо больше времени. Конечно, есть люди, которые могут это сделать, но, если в качестве альтернативы есть незащищенная машина, то выберут скорее ее», — аргументирует Савин.

На внедорожниках Land Rover Discovery третьего и четвертого поколения от злоумышленников страдают задние фонари – они крепятся на кузове с помощью винтов, которые откручиваются обычной крестообразной отверткой. Ее легко вставить в промежуток между фонарем и дверью багажника.

Чтобы этого не допустить, специалисты сервисов и автовладельцы просто заменяют винты болтами с шестигранной головкой – воспользоваться гаечным ключом для быстрого и незаметного снятия фонарей через щель не получится.

Как выяснила «Газета.Ru», на сайтах бесплатных объявлений подобные детали (новые или в отличном состоянии) предлагаются по цене около 20-30 тысяч рублей за штуку, фонари с дефектами стекол можно найти и по 5 тыс. рублей.

В случае с катализаторами интерес со стороны воров зависит от объема содержащихся в детали драгметаллов – платины, палладия и родия. При этом наиболее ценные нейтрализаторы устанавливаются на гибридные модели автомобилей, а также на немецкие машины премиум-класса, указывает Алексей Курчанов из «Угона.нет».

Для защиты внешних элементов существуют сигнализации с магнитными герконами (срабатывает, когда деталь пытаются снять с машины), микроволновые датчиками движения (предупреждает короткими включениями сирены, что кто-то ходит около машины), механическая защита и маркировка, перечисляет он.