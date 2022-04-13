Стоит ли связываться с подержанным Subaru Forester?

Subaru Forester 4 поколения получил заводской индекс SJ. Внешне этот автомобиль больше напоминает высокий универсал, но производитель позиционирует его в качестве кроссовера. Собиралась модель в период с 2012 по 2018 год. В 2015 и 2016 году производитель провел обновление. Сейчас приобрести такой автомобиль можно по цене от 1 200 000 рублей. Но стоит ли рассматривать японский паркетник с пробегом от 150 000 км?

Subaru Forester 4 поколения не лучшим образом противостоит коррозии лакокрасочного покрытия. Объясняется это низким качеством используемых материалов. Нередко автомобиль теряет товарный вид от сколов и царапин уже через 2-3 года после приобретения. Через 5 лет лакокрасочное покрытие начинает вспучиваться. В первую очередь, коррозия затрагивает участки под уплотнителями дверей.

Видео дня

Дорогая процедура, с которой сталкиваются многие владельцы Subaru Forester 4 генерации - замена рулевого шлейфа и изношенных контактов. Если во время нажатия на клаксон не слышится гудок, нужно сразу требовать у продавца дополнительную скидку, так как ремонт обойдется в крупную сумму. Перед приобретением также стоит проверить работу климатической установки во всех режимах. С возрастом этот узел вызывает много нареканий. Возможно под замену будет и лобовое стекло. Поэтому с водительского места стоит рассмотреть все неровности и сколы.

Четвертое поколение Forester получило по наследству атмосферники 2.0 и 2.5 на 150 и 171 л.с. Они входят в серию FB, имеют цепной привод ГРМ и считаются достаточно надежными и выносливыми в эксплуатации. До 250 000 км пробега такие двигатели не доставляют проблем владельцу. Состояние силовых установок зависит от качества обслуживания - своевременный контроль уровня масла и работы системы охлаждения.

Если рассматривать новинку в линейке, наддувный 2.0 серии FA производительностью 241 л.с., данный мотор имеет надежную цепь ГРМ. Она служит без проблем до 200 000 км пробега, как и сам двигатель. Натяжители могут выходить из строя раньше. Главный признак такой неисправности - характерный лязг во время работы мотора. Перед приобретением Subaru Forester с турбированным мотором следует обращать внимание на топливный насос высокого давления. В среднем, этот элемент эксплуатируется до 120 000 км пробега. Так как это дорогостоящая запчасть, не лишним будет оценить ее состояние в машине.

Механическая коробка передач в автомобилях на вторичном рынке - редкость. Но объясняется это надежностью установки - у владельцев к ней не возникает никаких вопросов. С атмосферниками и турбированным мотором устанавливается вариатор, который часто выходит из строя из-за неправильного обслуживания. Первые признаки предстоящего ремонта трансмиссии - рывки во время плавного разгона. Если внимательно следить за вариаторной КПП, она может прослужить даже дольше мотора.

В Subaru Forester используется система полного привода. Все комплектующие, которые входят в ее состав, отличаются надежностью в работе. Внимания требуют только крепления защитного экрана, который закрывает собой карданный вал.

Эти элементы придется периодически проверять, чтобы пластина не наматывалась на вращающийся элемент. Если возникает ошибка, связанная с перегревом заднего редуктора, дело может быть в сломанном разъеме или нарушенном контакте. Как правило, такое происходит, когда автомобиль активно передвигается по бездорожью в зимнее время.