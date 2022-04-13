Старые машины, новые цены: «шестерку» продают за 4 млн рублей

На сайте Auto.ru продаётся коллекционный ВАЗ-2106, выпущенный в 1977 году - ровно 45 лет назад. Автомобиль находится в исключительном состоянии, причём не только в контексте "для своих лет".

Фото: www.auto.ru www.auto.ru

"Шестёрка" встала на конвейер в 1976 году, поэтому этот экземпляр можно считать ранним выпуском. Автомобиль производит такое впечатление, как будто его только что выпустили с завода и максимум, что он проехал - пара кругов по испытательному треку. Не исключено, что половина пробега - всего 30 километров, как раз приходится на заводские испытания качества сборки по заводской трассе.

В объявлении отмечается, что автомобиль имеет экспортное исполнение и не проходил предпродажную подготовку. Заводская пломба сохранилась только на одном элементе - замке форточки на водительской двери.

Днище, элементы подвески, моторный отсек находятся в идеальном состоянии и не имеют ни намёка на коррозию. Салон также не имеет каких-либо дефектов.