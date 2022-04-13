Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
53 минуты назад

ВАЗ-2106 в состоянии "как будто только с конвейера" продают за 4 млн рублей

Российская Газета

На сайте Auto.ru продаётся коллекционный ВАЗ-2106, выпущенный в 1977 году - ровно 45 лет назад. Автомобиль находится в исключительном состоянии, причём не только в контексте "для своих лет".

Старые машины, новые цены: «шестерку» продают за 4 млн рублей
Фото: www.auto.ruwww.auto.ru

"Шестёрка" встала на конвейер в 1976 году, поэтому этот экземпляр можно считать ранним выпуском. Автомобиль производит такое впечатление, как будто его только что выпустили с завода и максимум, что он проехал - пара кругов по испытательному треку. Не исключено, что половина пробега - всего 30 километров, как раз приходится на заводские испытания качества сборки по заводской трассе.

В объявлении отмечается, что автомобиль имеет экспортное исполнение и не проходил предпродажную подготовку. Заводская пломба сохранилась только на одном элементе - замке форточки на водительской двери.

Днище, элементы подвески, моторный отсек находятся в идеальном состоянии и не имеют ни намёка на коррозию. Салон также не имеет каких-либо дефектов.

ВАЗ-2106 оснащён 75-сильным двигателем объёмом 1.6 литра и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Автоэксперт,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители