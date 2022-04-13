Наценка или скидка: как выгоднее купить новый автомобиль в салоне

Из-за санкций Запада против России российский авторынок оказался в ситуации, когда стало сложнее приобрести новый автомобиль с выгодой. Цены выросли, предложение сокращается. Тем не менее и в таких условиях можно попробовать купить автомобиль и не остаться в накладе. Подробности — в материале NEWS.ru

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О доступности

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В наличии есть, но без дополнительного оборудования не продаем — этот принцип используют большинство отечественных автодилеров. Они говорят, что покупатель может купить автомобиль без оборудования. Это отражает цифра 83% опрошенных в ходе исследования, заявивших, что у них «Была возможность купить автомобиль без допоборудования». (Исследование проводилось компанией «М-Стандарт» в феврале, источник — единая панель данных «Ромир», опрос 1500 автомобилистов, дата публикации — апрель 2022-го). Однако есть ряд ухищрений, которые применяют дилеры.

Автомобили из наличия уже с допами, без допов только под заказ и сроки ожидания могут составлять от шести месяцев и более. Также цена на выбранную комплектацию под заказ может отличаться в большую сторону. Формально все сводится к тому: не хотите ждать, покупайте с допами сейчас, иначе ожидание может затянуться и не факт, что выйдет дешевле. Кроме этого, дилеры могут ограничивать продажу автомобилей без допов за наличку, то есть хотите купить — сдавайте свой автомобиль в трейд-ин, плюс берите кредит, - пояснил NEWS.ru руководитель практики «Тайный покупатель» «М-Стандарт» Валерий Храпов.

О мотивации

Основной аргумент в пользу срочности покупки авто — динамика цен. Сотрудник дилерского центра создает срочность покупки.

Есть индустриальный стандарт, согласно которому продавцы-консультанты создают необходимость покупки автомобиля здесь и сейчас, приводя различные аргументы. В последнее время сотрудники мотивируют покупателей изменением цен, то есть не купите сейчас, завтра / через неделю будет дороже. Сейчас это самый популярный аргумент, который приводят в три раза чаще, чем во втором квартале 2021-го. Ранее в основном ссылались на дефицит автомобилей, — пояснил NEWS.ru Валерий Храпов.

Дилеры стали реже анонсировать скидки клиентам. Самые большие скидки предлагают на Lada Vesta и Huyndai Solaris по 8% (размер скидки от начальной стоимости нового а/м). А самые маленькие — 1% у Lexus NX, Kia Rio, Mercedes-Benz GLC. Большинство дилеров предлагает скидки при приобретении в трейд-ин или в кредит. Прямую денежную скидку готовы предоставить только 10 дилеров из 160 опрошенных. Покупатель может также рассчитывать на ТО, расширенную гарантию, дополнительное оборудование и т. д.

О добавке

Больше всех к розничной стоимости автомобиля — 47% добавляют дилеры Cadillac Escalade. На втором месте Infiniti QX50 c показателем 26%. Замыкает тройку призеров Volkswagen Polo 23%. А популярные у россиян Kia Rio имеют наценку 18%, Hyundai Solaris 6%, Lada Vesta 1%. Продукция китайского автопрома демонстрирует широкий разброс наценок от 19% на Geely Atlas и 1% у Haval F7 до отрицательной наценки 3% у Chery Tiggo. Это значит, что автомобиль можно купить ниже рекомендованной розничной цены (РРЦ).

Дилеры зарабатывают на стоимости дополнительного оборудования от рекомендованных розничных цен (РРЦ) производителей на автомобиль. В лидерах снова Cadillac Escalade с показателем 62%. На втором месте Kia Rio — 44%, на третьем Infiniti QX50 — 27%. У Hyundai Solaris этот показатель 15%, Lada Vesta — 13%. «Например, средняя РРЦ на Cadillac составляла 9,65 млн. В среднем допов накидывают на 6 млн, или 62% от базовой стоимости автомобиля», — прокомментировал Валерий Храпов.

О рецепте

Как же купить новую машину в автосалоне и не остаться в накладе?

В текущей ситуации рецепта нет. Многие производители убрали РРЦ с сайта, своих рекламных проспектов и т. д., поскольку из-за сильной амплитуды колебания курса они не могут предоставить цены на продолжительный период времени. Основные варианты — это использовать онлайн-шоурум, конфигуратор, которые позволяют заказать автомобиль с сайта производителя без допов с минимальной наценкой, либо выбирать среди марок, дилеры которых продают автомобили с ценой, близкой к РРЦ, — сказал NEWS.ru Валерий Храпов.