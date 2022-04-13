Что будет, если постирать ключ от автомобиля вместе с одеждой?

Постирать ключ от автомобиля не так сложно. Достаточно оставить его в кармане и отправить штаны или куртку в стирку. В итоге ключ, который имеет внутри электронную схему и управляющую электронику с батарейкой, вступает в контакт с водой и химическим составом. Насколько опасными могут оказаться подобные эксперименты для чипа, можно ли его восстановить после большой стирки?

Еще в 1990 годах начали появляться автомобили марки ВАЗ, которые имели блок АПС. В ключе предусматривался скрытый чип, который позволял блоку управления запускать силовой агрегат. Все современные автомобили оборудованы системой подобного типа. Блок уменьшили в габаритах, и теперь для него отведено место за кожухом колонки руля. Он имеет прямую связь с блоком иммобилайзера. Если не поступает ответный импульс от ключа, он выключает зажигание. Как только ключ получает энергию, он направляет код на иммобилайзер. Только в таком случае транспортное средство можно привести в движение.

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Неудобство таких технологий заключается в том, что если ключ будет утерян или испорчен, восстановить его крайне тяжело. Придется заказывать аналогичный у официального дилера. На изготовление и ожидание может уходить несколько недель. Поэтому беречь ключ нужно, особенно от воды.

Типы ключей. Самый дешевый и простой ключ имеет только одну рамку внутри. Чип представлен в форме цилиндра, который дополняется индуктивной катушкой и микросхемой. В памяти системы программируется индивидуальный ключ, который в виде ответного импульса направляется на иммобилайзер. Для данного вида чипа не нужна батарейка. Он находится в рукоятке в герметичном состоянии. Поэтому использовать его можно даже в дождь. Кроме того, такое устройство выдерживает полное погружение в воду.

Более современные ключи получили еще один блок, который позволяет управлять главным замком в автомобиле. Как только водитель нажимает на кнопку, дверной механизм открывается, а иммобилайзер получает сигнал. Ключ оборудован радиопередатчиком, который питается от батареи. Действовать система может на расстоянии до 50 метров от автомобиля. изготовить герметичный блок нельзя, так как приходится каждые 5 лет менять батарейку. Поэтому зашита ключа от воды ограниченная - не допускается полное погружение в воду, в отличие от первого типа.

Бесключевой доступ Keyless имеет более сложное оборудование. В конструкции предусмотрена еще и микросхема. Такое устройство потребляет гораздо больше энергии, поэтому замена батареек проводится чаще. Вода может просачиваться через стыки при полном погружении в воду, поэтому ключ не защищен от такой опасности.

Можно ли реанимировать. Ключ с чипом при контакте с водой еще может функционировать. Поэтому если автомобилист быстро обнаружит это, у него есть шанс исправить ситуацию. Изначально нужно разобрать ключ полностью и вытащить батарейку. После этого поверхность платы обрабатывается спиртом. Это позволит уберечь от окисления соединения, изготовленные из меди и олова. Остается хорошо просушить все элементы ключа и собрать их в обратном порядке.