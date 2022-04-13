Тише, но хуже: в чем недостатки дополнительной шумоизоляции

Доработка автомобиля дополнительными шумоизоляционными материалами приведет к тому, что машина потяжелеет на 40-70 кг, рассказали «Газете.Ru» в специализированных мастерских.
К примеру, кроссовер Hyundai Creta после установки шумоизоляции словно возьмет на борт два мешка картошки — плюс 50 кг.
«После оклейки меняется управляемость автомобиля. Около 15 кг распределено выше центра масс — на потолке и в дверях. Все остальное практически лежит на полу», – рассказал руководитель установочного центра завода «Стандартпласт» Владимир Бараков.
С дополнительным весом автомобиль начинает потреблять больше топлива, динамические показатели ухудшаются, а тормоза работают менее эффективно.
Впрочем, получаемый акустический комфорт перекрывает все эти недостатки, заявил эксперт.