Как снять старую тонировку

Тонировка - пережиток моды прошлого, который все еще можно встретить на некоторых автомобилях. Нанести темную пленку на поверхность стекла легко, но в процессе ее снятия приходится сталкиваться с различными проблемами. Можно заплатить определенную сумму мастерам в сервисе за растонирование машины, но в современных условиях выгоднее сделать это самостоятельно. Перед этим нужно узнать, чем снимать тонировку со стекла и как убрать клей, который остается под пленкой. Есть три распространенных способа, которые позволяют убрать пленку с поверхности.

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Нагрев. Самый эффективный и распространенный способ снятия тонировки с окон автомобиля - использовать нагревание. В таком случае клей, который и удерживает материал на поверхности, начнет размягчаться. Для проведения процедуры потребуется фен или другое оборудование, способное прогреть поверхность стекла. Можно использовать тепловую пушку или бытовой обогреватель воздуха. Строительный фен можно задействовать, но с осторожностью, так как им можно перегреть пленку.

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Если тонировка расплавится, убрать ее со стекла будет сложнее. Оптимальная для работы температура - 40 градусов. Чтобы не повредить декоративные элементы транспортного средства, их нужно предварительно снять. Речь идет о резиновых уплотнителях, накладках и дефлекторах. Если после проведения работ на поверхности останется клей, его можно убрать моющим средством.

Моющий состав. Если нет возможности использовать способ с нагреванием, можно обратиться к бытовым моющим средствам, например, простой мыльный раствор. На 1 литр воды разводится 40 мл моющего средства. Для снятия тонировки также потребуется лезвие, тряпка, старые газеты и распылитель. Сначала мыльный раствор наносится на края пленки. В это время ее нужно стягивать со стекла. Распыляться жидкость должна на внутреннюю часть, где находится клей. Лучше всего поддевать пленку и тянуть ее, чтобы не разорвать.

После полного снятия тонировки на поверхности может оставаться клей. Но справиться с ним можно мыльным раствором или моющим средством. Для этого нужно намочить стекло и приложить к нему старую газету. Через несколько минут ее можно снять, а остатки смыть при помощи скребка.

Химические средства. Есть еще несколько способов, которые позволяют избавиться от тонировки на стекле. Так, можно использовать раствор аммиака или нашатырный спирт. Но в таком случае придется проводить работы в респираторе и защитных перчатках, так как аммиак является ядовитым веществом. На тонировку нужно распылить мыльную воду, а затем и сам химический растворитель.