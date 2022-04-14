Почему автомобиль начинает «жевать резину» на одном колесе

Многим автомобилистам порой непонятно, почему износ одного колеса на автомобиле больше, чем другого. Эксперты решили разобраться, почему транспортное средство начинает «съедать резину» быстрее на одном из колёс.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Евгений Одиноков/ РИА Новости

Довольно типичная ситуация на сезонных шиномонтажах, когда автомобилист начинает внимательным образом осматривать автопокрышки и замечает, что одно колесо сильнее изношено, в сравнении с другим. Специалисты решили рассказать почему такое случается и с чем может быть связан такой локальный износ.

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По заявлению экспертов, сильный «жор» автомобильной покрышки может быть связанным как с очень банальными факторами, так и с серьёзными проблемами. Одной из главных причин может быть безразличное отношение автомобилиста к транспортному средству, когда он не желает следить за правильным давлением колёс. В итоге получается, что в одном колесе на автомобильной передней оси давление меньше чем во втором. При этом машину на скоростях начинает тянуть в стороны. Чем больше скоростной режим, тем мощнее этот эффект.

В данном случае протекторы на недокачанных колесах сильно «съедаются» с краёв. Если резину «стачивает» посередине, это означает, что колесо просто перекачено. Поэтому следует осуществлять регулярную проверку давления в автомобильных шинах, в особенности после шиномонтажных работ.

В большинстве случаев, мастерами выставляется в шинах авто одинаковое давление, при этом игнорируются рекомендации производителей транспортных средств. Стоит напомнить, что такая информация предусмотрена с обратной стороны специального лючка на топливном баке. По истечению времени, водитель начинает понимать, что следует раньше времени осуществлять замену резины.

Причиной интенсивного «жора» может являться износ отдельных элементов подвески. К примеру, речь идёт о моменте, когда необходима замена сайлент-блоков одного из специальных рычагов «ходовухи». «Лысая резина» может образовываться по причине люфта колеса, вызванного износом ступичного подшипника.

Некоторые автомобилисты после ремонтных работ ходовой части экономят на сход-развале. Специалисты утверждают, что после осуществления замены специальных рычагов автомобильной подвески, пружин, а также амортизаторов, следует обязательно проводить данную операцию. В ином случае такого рода экономия выльется автовладельцу в несколько раз дороже.