Как получить права в 2022 году

В начале января 2022 года в МВД предупредили, что билеты для теоретического экзамена на водительские права изменятся. «Рамблер» рассказал о том, как получить водительские права в 2022 году, о каких изменениях в теории идет речь и какие еще нововведения появились.

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Что изменится

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Здесь собраны главные изменения, касающиеся получения/продления водительских прав:

Продление действия прав

12 апреля российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о продлении срока действия водительских удостоверений на три года. Речь идет о водительских правах, срок действия которых истекает в промежуток с 1 января 2022-го до 31 декабря 2023 года.

Мишустин объяснил, что это решение «направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан».

Новые правила медкомиссии

Для повторного получения удостоверения водителям, лишенным прав за пьяную езду, нужно будет сдать кровь и мочу на анализ. Если на теле водителя найдут следы уколов или он слишком потеет, у него тремор, необычайная сонливость или ненормальное возбуждение, ему придется пройти через недешёвый лабораторный анализ, отмечает Autonews.

Если дело касается просто замены удостоверений, срок действия которых истек, дополнительные анализы сдавать не придется.

Измененный практический экзамен

Год назад немного изменились правила проведения практического экзамена по вождению. Ученики больше не сдают «площадку», все задания выполняются на городских дорогах.

Также в практическом экзамене уточнили требования к параллельной парковке. В регламенте это упражнение описано как парковка «параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом». Ее необходимо выполнять на дорогах с не очень интенсивным движением и разметкой для парковочных мест. Если соблюсти эти условия нельзя, водитель демонстрирует навыки параллельной парковки на площадке.

Теория по-новому

В начале года в МВД рассказали, что содержание билетов для теоретического экзамена будет обновляться. Билеты начнут менять таким образом, чтобы у будущего водителя формировалось понимание, как вести себя в различных ситуациях на дороге.

Автоинспекторы объяснили, что хотят сместить акцент с зубрежки ПДД к «осознанному понимают безопасных действий» при вождении «с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения».

Новая программа для автошкол

Проект новой программы ранее представил экспертный центр «Движение без опасности». Пока он еще не принят, но подготовиться к нововведениям стоит. Согласно проекту, в автошколах будут изучать технику безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и прочего.

Кроме того, будущие водители будут изучать правила перевозки детей и то, как можно самостоятельно оформить мелкие аварии по «европротоколу» без вызова ГИБДД.

Также будущих водителей хотят ознакомить с работой разных систем безопасности (к примеру, что делать, если загорелась лампочка Check Engine) и этикой вождения (как избегать конфликтных ситуаций на дорогах).

Основные требования

Несмотря на некоторые нововведения, основные правила и требования к получателям водительской лицензии остаются неизменными:

Записаться в автошколу и учиться там можно с 16 лет.

На экзамен в ГИБДД можно приходить с 17 лет.

Полноценно водить разрешается с 18 лет.

В 2021 году в России разработали законопроект, позволяющий водить легковой автомобиль по удостоверению категории «В» с 17 лет. Обязательным требованием предлагалось сделать наличие рядом водителя-наставника. Когда начнется рассмотрение документа, пока неизвестно.

С 16 лет можно ездить на легких квадроциклах и мотоциклах, для этого нужно иметь удостоверение категории «М».

Людям, лишенным прав, необходимо пересдавать экзамен на здание ПДД, чтобы снова получить удостоверение.

Сколько занимает обучение и сколько оно стоит

В соответствии с нормой, действующей с 2014 года, на учебу в автошколе отводится не менее 190 часов (для прав категории «B»): 56 часов практики, 130 часов теории, четыре часа - на сдачу экзамена.

Если посещать автошколу дважды в неделю, на обучение уйдет примерно полгода.

В зависимости от региона обучение обойдется в 25 - 50 тысяч рублей.

Какие документы нужны

Для записи в автошколу понадобятся такие документы:

паспорт гражданина РФ;

медсправка 003-В/у;

для военнообязанных младше 27 лет - военный билет или приписное свидетельство;

три фото размером 3×4.

Требования к здоровью

Для обучения вождению и получения первых прав необходимо пройти медкомиссию. Терапевт, психиатр, нарколог, невролог, оториноларинголог и офтальмолог должны исключить серьезные проблемы со здоровьем у будущего водителя.

Ограничения по зрению сейчас таковы: острота ниже 0,6 на самом лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем. Разрешается водить в очках, контактных линзах, допускается любой способ коррекции зрения.

За руль нельзя садиться людям с эпилепсией, аффективными расстройствами, шизофренией, бредовыми расстройствами (каждый приступ или кризис - угроза аварии).