Почему автомобили в России будут дешеветь

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал РИА Новости о том, что спад цен на вторичном авторынке продолжается уже примерно месяц, после того, как они достигли пика в начале марта. Дисконт от тех отметок уже составил 10%, и это не предел. По ряду моделей и марок спад цен может достичь 20-25%.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

Причины - непомерные аппетиты продавцов, выросшие за два года чуть ли не в полтора раза, а также снижение спроса, как на сами автомобили, так и на подорожавшие кредиты.

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Машины азиатских марок, по которым наблюдался некий всплеск спроса из-за панических настроений среди покупателей, на фоне стабилизации курса рубля и решения проблем с логистикой могут подешеветь еще на 10-15%.

Напомним, согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, в марте в России было продано 55 129 новых автомобилей, что на 62,9% или на 93 547 единиц меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года.

Практически все марки, представленные на российском рынке, показали отрицательную динамику. Исключение составляют Exeed (премиум-суббренд Chery), показавший 63-процентный рост, Isuzu - плюс 467%, Chevrolet - плюс 91%.

"Продажи продолжат сокращаться, и в апреле падение может достигнуть 70% по отношению к 2021 году", - считает генеральный директор ГК "АВТОDОМ" Андрей Ольховский.

По словам директора по развитию ГК "Прагматика" Александра Шапринского, первые две недели марта наблюдался ажиотажный спрос на новые автомобили, который значительно замедлился после неоднократного повышения цен со стороны производителей. Во второй половине месяца спрос сместился на автомобили с пробегом, что привело к снижению покупательской активности в сегменте новых машин.