Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
43 минуты назад

Перед дорогой: как грамотно сложить вещи в багажник автомобиля

Профиль

От того, насколько правильно сложены вещи в багажнике автомобиля, зависит комфорт пассажиров и спокойствие водителя. Особенно важно грамотно загрузить багаж, если предметов много или они крупногабаритные, семья выезжает на дачу или отправляется в автопутешествие.

На дорожку: как грамотно сложить вещи в багажник
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

Предварительная проверка

Определиться с наиболее важными и необходимыми вещами, которые понадобятся как непосредственно в дороге, так и на отдыхе, нужно заранее. Если вещей очень много – можно заранее разложить их все, например, на полу. Это поможет визуально представить, как максимально эффективно организовать грузовое пространство в багажнике, пишет "110 км".

Все тяжелое – к центру

Первым делом загружаются самые тяжелые предметы. Их кладут ближе к центру грузового пространства, а уже вокруг них можно сложить в багажник автомобиля более легкие вещи. Также вес должен быть распределен равномерно по всем сторонам – это важно для безопасной езды.

Ненужное – подальше

Поглубже убирается то, что явно пригодится нескоро. А вот вещи, которые могут понадобиться в дороге, нужно положить так, чтобы до них было легко добраться. Их кладут в багажник автомобиля в последнюю очередь.

Крепление груза

По максимуму закрепите все предметы в багажнике крючками и сетками, которые предусмотрены конструкцией автомобиля. Важно не складывать вещи в высокие "горы", так как это может помешать водителю следить за дорогой. Кроме того, нагромождения могут сместиться при резком торможении или на крутом повороте и даже травмировать пассажиров.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители