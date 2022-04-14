На дорожку: как грамотно сложить вещи в багажник

От того, насколько правильно сложены вещи в багажнике автомобиля, зависит комфорт пассажиров и спокойствие водителя. Особенно важно грамотно загрузить багаж, если предметов много или они крупногабаритные, семья выезжает на дачу или отправляется в автопутешествие.

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Предварительная проверка

Определиться с наиболее важными и необходимыми вещами, которые понадобятся как непосредственно в дороге, так и на отдыхе, нужно заранее. Если вещей очень много – можно заранее разложить их все, например, на полу. Это поможет визуально представить, как максимально эффективно организовать грузовое пространство в багажнике, пишет "110 км".

Все тяжелое – к центру

Первым делом загружаются самые тяжелые предметы. Их кладут ближе к центру грузового пространства, а уже вокруг них можно сложить в багажник автомобиля более легкие вещи. Также вес должен быть распределен равномерно по всем сторонам – это важно для безопасной езды.

Ненужное – подальше

Поглубже убирается то, что явно пригодится нескоро. А вот вещи, которые могут понадобиться в дороге, нужно положить так, чтобы до них было легко добраться. Их кладут в багажник автомобиля в последнюю очередь.

Крепление груза