Проблемные опции: какие "сюрпризы" могут преподнести б/у машины

Каждая опция в автомобиле имеет свой срок службы, после которого нужно либо менять ее на новую, либо проводить ремонт. Многие важные системы в транспорте можно починить, но есть и такое оборудование, которое уже через пару лет превращается в настоящую обузу. Рассмотрим, с какими опциями лучше не связываться на вторичном рынке.

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Панорама. Самая модная опция в автопроме за последние 15 лет - люк или панорамная крыша. Производители пересматривают силовые элементы в верхней части кузова, чтобы установить крупные стеклянные панели. В некоторых случаях они бывают осложнены дополнительными секциями.

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Есть и более простые варианты - люк с электроприводом. Как показывает практика, до 10 лет такое оборудование работает хорошо, но потом начинаются проблемы - направляющие люка изнашиваются, резинки уплотнителей высыхают, а сам люк постоянно заклинивает. Ремонт окажется слишком дорогим. Если вовремя не провести его, под уплотнителями скопится достаточно воды и образуется коррозия. Есть еще один недостаток - с такой крышей летом в салоне слишком жарко.

Низкопрофильные покрышки. Часто на седанах и крупных внедорожниках встречаются колеса размерностью R18, R19, R20. Комплектуются они низкопрофильными шинами, которые отвечают за хорошую управляемость на дороге. Но на автомобиле с большим пробегом такие колеса имеют одни недостатки - тряска, проблемы с подвеской и жесткость.

Это и более тяжелые диски, которые создают дополнительную нагрузку на ходовую часть транспортного средства. Если учитывать, что низкопрофильная резина плохо поглощает энергию от ударов во время движения по плохим дорогам, становится понятно, в каком состоянии пребывает подвеска транспорта. В таком случае изношенными будут шаровые опоры, рычаги, шарниры и прочие комплектующие.

Робот с мехатроником. Автомобили, оснащенные самыми простыми роботизированными КПП с одним сцеплением и мехатроником - самый плохой вариант для приобретения на вторичном рынке. Сцепление у таких систем, как правило, не выдерживает даже 50 000 км пробега. Кроме того, роботы имеют ненадежные мехатроники - устройства, которые отвечают за переключение передач. Они начинают перегреваться и выходить из строя раньше срока.

Чип-тюнинг. Среди автомобилистов сформировалось мнение, что автопроизводители так заботятся об экологии, что мешают собственным машинам нормально ездить. Поэтому активно развиваются мастерские, которые предлагают снять все ограничения с мотора. В результате из конструкции убирают катализатор, а силовую установку переводят на “Евро 2”. Вместе с этим перепрограммируют датчики, расположенные в системе впуска. Мотор из-за этого начинает работать не в штатных условиях. Поэтому даже на 150 000 км пробега он может пребывать не в лучшем состоянии.