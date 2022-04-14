В России растет число женщин за рулем мотоциклов

Количество женщин, купивших новый мотоцикл, в прошлом году увеличилось на 20 процентов, а подержанного двухколесного транспорта - на 18 процентов, сообщает ГК АВТОDOM, который провел исследование среди своих клиентов. То есть число дам, оседлавших мототехнику, в России растет.

Фото: Олеся Курпяева/РГ Олеся Курпяева/РГ

По данным компании, из 1975 новых мотоциклов, проданных в прошлом году, 350 купили мотоледи. Еще 60 женщин приобрели подержанные мотоциклы.

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Владельцами этого двухколесного транспорта в возрасте от 18 до 30 лет стали 54 процента клиенток. Хозяйки мотоцикла в возрасте от 30 до 40 лет составили 37 процентов. Реже всего покупали мотоциклы женщины в возрасте старше 40 лет. Среди них управляют мотоциклом чуть более 9 процентов. Но это на 2 процента больше, чем годом ранее.

Из них 64 процента предпочитают мотоциклы BMW за их надежность и стильный дизайн. Второе место по популярности среди опрошенных мотоциклисток занимают байки от австрийского производителя КТМ. Этот бренд выбрали 19 процентов респонденток. Затем следуют мотоциклы Ducati, которые выбрали 17 процентов женщин.

Почему дамы выбирают именно эту технику, несложно догадаться. Впрочем, они и сами подтвердили все в ответах на опрос.

Большинство из них - 50 процентов - выбирают мотоцикл для получения адреналина, эмоциональной разрядки. Еще 35 процентов выбирают эту технику потому, что она позволяет путешествовать по тем местам, до которых на автомобиле не доберешься.

И только 15 процентов девушек указали, что мотоцикл удобен при перемещении по загруженным дорогам, а также возможностью его припарковать даже на забитых улицах. То есть девушкам важнее адреналин, чем комфорт.

Напомним, что хотя мотосезон в Москве не открыт, однако, по сообщениям ГИБДД, в столице в первом квартале этого года уже зарегистрировано 16 ДТП с мототранспортом, в которых пострадали 17 человек.

По счастью, в этих авариях никто не погиб.

Однако, как заметили в ГИБДД, в двух случаях пострадавшие не использовали средств защиты. А защитная экипировка - шлемы, "черепахи", перчатки и "мотоботы" - это то, что позволяет снизить травматизм в ДТП.