Топ-7 опций, с которыми лучше не покупать БУ-автомобиль

Давно известно, что, купив подержанный автомобиль, новый хозяин может получить кота в мешке. Одной из проблем может стать старое или изначально некачественное дополнительное оборудование. Машины с некоторыми опциями лучше вообще не покупать на вторичном рынке, советуют эксперты.

Фото: Чуйко Андрей/ТАСС Чуйко Андрей/ТАСС

Люк или панорамная крыша

Видео дня

Среди модных на протяжении последних 15 лет опций — панорамная крыша или люк. Это кажется красивым, однако практической пользы от таких "фишек" нет, отмечает блог "Желтый" в "Яндекс Дзене". Пока оборудование новое, оно не приносит проблем, но позже такая крыша начинает течь и скрипеть.

Как пишет Car.ru, люк с электроприводом может сносно работать до 10 лет, но потом его направляющие изнашиваются, резинки уплотнителей высыхают, а сам люк начинает заклинивать. Если вовремя не провести ремонт, под уплотнителями скопится много влаги, и начнется коррозия. Кроме того, летом в автомобилях с такой крышей очень жарко.

Нестандартные диски и низкопрофильные покрышки

Нестандартно большие колеса — причина ускоренного износа коробки и элементов трансмиссии. Что касается низкопрофильной резины — ее никогда не поставит на нестандартные диски тот, кто ездит спокойно. Поэтому если вы видите машину с такой опцией, лучше отказаться от ее покупки. Очевидно, бывший хозяин авто — большой любитель скорости. Кроме того, вас ждет тряска и дискомфорт. Шаровые опоры, рычаги, шарниры могут быстро износиться.

Робот с мехатроником

Машину, снабженную простым дешевым роботом с одним сцеплением и мехатроником, тоже лучше не покупать на вторичке. Сцепление в этом случае быстрее изнашивается. Кроме того, мехатроники часто выходят из строя к 80-100 тысячам километров пробега, а их ремонт влетит в копеечку. О плавных переключениях, торможении двигателем и быстром разгоне тоже лучше забыть.

Чип-тюнинг

Существует мнение, что автопроизводители сейчас слишком сильно заботятся об экологии, забывая о необходимости нормальной езды. В результате во многих автомастерских клиентам предлагают снять ограничения с мотора. Из конструкции при этом убирается катализатор, а силовую установку переводят на "Евро 2". Датчики, находящиеся в системе спуска, перепрограммируются. Однако из-за таких изменений мотор вынужден работать в нештатных условиях, и его состояние ухудшается.

Пневмоподвеска

Пневматическая подвеска, обеспечивающая высокий комфорт в поездках, редко способна прослужить более чем 150 тысяч километров пробега. Крупные пневмобаллоны, которые есть в ее конструкции, весьма прихотливы в обслуживании и эксплуатации. А замена пневмостоек обойдется дорого.

Ксенон

Автомобили со штатным ксеноном теперь уже не выпускаются. Вместо этого используются галоген или светодиоды. Причина в том, что ксенон со временем начинает хуже светить, а такие лампы в два раза дороже галогеновых. Ремонт ксеноновых фар тоже недешевый. Поэтому от автомобиль с ксеноном лучше не покупать.

Нештатная музыка