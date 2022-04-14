Топ-7 опций, с которыми лучше не покупать БУ-автомобиль

Давно известно, что, купив подержанный автомобиль, новый хозяин может получить кота в мешке. Одной из проблем может стать старое или изначально некачественное дополнительное оборудование. Машины с некоторыми опциями лучше вообще не покупать на вторичном рынке, советуют эксперты.
Среди модных на протяжении последних 15 лет опций — панорамная крыша или люк. Это кажется красивым, однако практической пользы от таких "фишек" нет, отмечает блог "Желтый" в "Яндекс Дзене". Пока оборудование новое, оно не приносит проблем, но позже такая крыша начинает течь и скрипеть.
Как пишет Car.ru, люк с электроприводом может сносно работать до 10 лет, но потом его направляющие изнашиваются, резинки уплотнителей высыхают, а сам люк начинает заклинивать. Если вовремя не провести ремонт, под уплотнителями скопится много влаги, и начнется коррозия. Кроме того, летом в автомобилях с такой крышей очень жарко.
Нестандартно большие колеса — причина ускоренного износа коробки и элементов трансмиссии. Что касается низкопрофильной резины — ее никогда не поставит на нестандартные диски тот, кто ездит спокойно. Поэтому если вы видите машину с такой опцией, лучше отказаться от ее покупки. Очевидно, бывший хозяин авто — большой любитель скорости. Кроме того, вас ждет тряска и дискомфорт. Шаровые опоры, рычаги, шарниры могут быстро износиться.
Машину, снабженную простым дешевым роботом с одним сцеплением и мехатроником, тоже лучше не покупать на вторичке. Сцепление в этом случае быстрее изнашивается. Кроме того, мехатроники часто выходят из строя к 80-100 тысячам километров пробега, а их ремонт влетит в копеечку. О плавных переключениях, торможении двигателем и быстром разгоне тоже лучше забыть.
Существует мнение, что автопроизводители сейчас слишком сильно заботятся об экологии, забывая о необходимости нормальной езды. В результате во многих автомастерских клиентам предлагают снять ограничения с мотора. Из конструкции при этом убирается катализатор, а силовую установку переводят на "Евро 2". Датчики, находящиеся в системе спуска, перепрограммируются. Однако из-за таких изменений мотор вынужден работать в нештатных условиях, и его состояние ухудшается.
Пневматическая подвеска, обеспечивающая высокий комфорт в поездках, редко способна прослужить более чем 150 тысяч километров пробега. Крупные пневмобаллоны, которые есть в ее конструкции, весьма прихотливы в обслуживании и эксплуатации. А замена пневмостоек обойдется дорого.
Автомобили со штатным ксеноном теперь уже не выпускаются. Вместо этого используются галоген или светодиоды. Причина в том, что ксенон со временем начинает хуже светить, а такие лампы в два раза дороже галогеновых. Ремонт ксеноновых фар тоже недешевый. Поэтому от автомобиль с ксеноном лучше не покупать.
При покупке авто следует обратить внимание, какая акустическая система там установлена. Если она нештатная, у вас в дальнейшем могут быть проблемы с ГИБДД. Гаишники все чаще устраивают проверки с целью выявления незаконных изменений в транспортных средствах, в частности, установки нежелательной аудиосистемы. Того, кто впервые попался на таком нарушении, могут оштрафовать на 500 рублей. Кроме того, ГИБДД может выдать вам предписание об устранении нарушений. Если его вовремя не выполнить, автомобиль снимут с учета, напоминает Mafin.