Почему после шиномонтажа автомобиль ведет в сторону

Сезонная смена покрышек у транспортного средства таит определенные опасности. Не все автомобилисты знают, как правильно проводится процедура, но все равно выполняют ее самостоятельно. В таком случае можно стать заложником неприятных последствий - машина начинает вести себя странно, отклоняясь то в одну, то в другую сторону. Рассмотрим, из-за чего может возникать такое явление.

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Как только появляются первые виляния транспортного средства во время движения, водитель прокручивает в голове много неприятных мыслей и догадок. Как правило, все думают на рулевую рейку или подклинивание тормозного суппорта. Некоторые полагают, что тянуть машину в сторону начинает из-за износа ступичного подшипника или сайлент-блоков передних рычагов. Но поводов для паники может и не быть.

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Если такой дефект наблюдается после посещения шиномонтажа, проблема может заключаться именно в этом. Дело в том, что мастера при смене покрышек забывают про важный этап - балансировка колес. Кроме того, некоторые могут даже не проверить давление в шинах. Если у транспортного средства недавно проводили сход-развал, на скорости могут появляться характерные уводы в сторону. Порой отклонения могут быть слишком существенными, и объясняется это именно разным давлением в колесах. К счастью, решить проблему можно быстро без значительных финансовых затрат.

Не всегда причины увода транспортного средства в сторону ограничиваются только отсутствием балансировки и неправильным давлением в шинах. Порой у дисков может возникать осевое или радиальное биение. Такие неприятности появляются в процессе эксплуатации автомобиля из-за качества дорог. Каким бы аккуратным ни был автомобилист, не получается увернуться вовремя от всех ям на проезжей части. Из-за этого диски в скором времени просто приходят в негодность. Для восстановления геометрии этих элементов приходится прокатывать колеса с использованием специального станка. Такая процедура значительно дешевле приобретения комплекта новых дисков. Кроме того, ее рекомендуют проводить для колес, изготовленных из стали. Поэтому ремонт можно провести без опасения за безопасность и надежность.

С литыми дисками стоит быть более осторожными. Дело в том, что многие производители такой продукции не рекомендуют прибегать к ремонту, так как это нарушит структуру металла. Но по современным меркам такая услуга тоже не считается лишней, так как комплект новых дисков обойдется в крупную сумму. При помощи обычной прокатки можно безболезненно убрать с поверхности мелкие повреждения, из-за которых и возникает биение.

Еще одна причина увода транспортного средства в сторону - старые покрышки. Резина имеет свой срок годности. Как только он истекает, материал начинает деформироваться, особенно, если шины неправильно хранили. Как правило, возникает это, когда машина весь сезон простоит в гараже на месте. Тогда колеса превращаются в квадрат, из-за чего на скорости автомобиль начинает ходить в разные стороны. Решить такую проблему можно только путем замены покрышек.