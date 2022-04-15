Без VIN виноватый: как продать машину с поврежденным вин-номером

Собрались продавать авто, а вин поврежден? Что делать в таком случае и получится ли вообще продать машину? Ищем ответы на вопросы в сегодняшнем материале.

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Как вин влияет на продажу автомобиля

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VIN-код – это идентификационный номер автомобиля. В нем зашифрована информация о дате и месте производства и технических характеристиках ТС. По VIN покупатели пробивают историю автомобиля и на основании полученных данных решают, стоит ли покупать автомобиль.

Вот пример. Машина, со слов владельца, куплена два года назад, состояние идеальное, пробег подтвержден всеми базами.

Вбиваем VIN на главной странице сервиса avtocod.ru и через пару минут получаем полный отчет.

Пробег действительно не смотан, но срок последнего владения – 28 дней, а не два года, как сказано в объявлении.

На момент проверки машина числилась в залоге.

Плюс было сильное ДТП, в котором машина получила серьезные повреждения кузова.

Ремонт обошелся в более полутора миллионов рублей.

Брать сильно битый, залоговый автомобиль, который продается почти по среднему ценнику шестого поколения «трешки» БМВ, глупо и небезопасно. Если в истории вашего авто есть нечто подобное, да еще и поврежден VIN-номер, придется очень долго ждать своего покупателя.

Поврежденный идентификатор чреват следующими неприятностями:

Если сотрудник ГИБДД в ходе досмотра на дороге заглянет под капот и увидит, что вин-код поврежден, он отстранит водителя от управления авто в соответствии со статьей 91 УПК, а машину отправит на экспертизу. В присутствии понятых и под видеозапись инспектор составит протокол досмотра и выдаст постановление о том, что машина задержана из-за подозрения в угоне.Если вин поврежден коррозией, автоинспектор выпишет штраф по статье 12.1 КоАП на 500-800 рублей как за езду на машине, не оформленной должным образом. Ведь установить, действительно ли регистрационные документы выданы на это авто, он не сможет.Собственник не сможет пройти техосмотр, пока не устранит повреждения в вин.

Продать машину с поврежденным вин-номером можно, законом это не запрещено, а вот поставить на учет – нет. Инспектора откажут в оформлении на основании части 2 статьи 20 закона о «Государственной регистрации ТС».

Получится ли продать авто, если у него поврежден VIN-номер

Сразу скажем, идти на крайние меры – выбивать недостающие знаки или прибивать новые таблички, не нужно. Намеренное повреждение вин-номера квалифицируется как уголовное преступление. Санкции предусмотрены статьей 326 УК РФ, а меры ответственности будут от 80 тыс. рублей штрафа до двух лет тюремного срока.

Так что же делать, если поврежден вин-номер?

С 1 января 2020 года, согласно Постановлению Правительства РФ №1653, законно легализовать авто с поврежденным VIN можно после нанесения дополнительной маркировки. То есть номер, дублирующий основной VIN, заново нанесут на несъемные агрегаты. Процедура выполняется в уполномоченных организациях с помощью автоматизированного маркиратора. Услуга стоит от 15-20 тыс. рублей.

Как заказать дополнительную маркировку автомобиля

Чтобы воспользоваться услугой, нужно сделать несколько шагов:

Обратиться в ГИБДД и написать заявление о нанесении дополнительной маркировки. Инспектор осмотрит авто, выпишет основания, по которым будет наноситься дополнительная маркировка, и может отправить авто на криминалистическую экспертизу, чтобы удостовериться, что номер не перебивали.Если экспертиза докажет, что машину не угоняли и номер не перебивали, ГИБДД не станет возбуждать уголовное дело. На несъемные части машины нанесут специальные пломбы и впишут их данные в ваше заявление.С заявлением и вашим паспортом нужно будет обратиться в организацию, которая нанесет дополнительную маркировку на агрегаты авто – это сертификационные и испытательные центры и производители автомобилей. Найти компанию можно на сайте Евразийской экономической комиссии.Специалисты промаркируют детали, на которых находится поврежденный VIN-код, и выдадут соответствующее свидетельство с фотографиями новой маркировки. С данным свидетельством можно обратиться в ГИБДД для проведения регистрационных действий. Инспектора внесут изменения в ПТС и выдадут новое СТС.

Если вин-код пострадал из-за естественного износа машины, нужно заказать криминалистическую экспертизу. Полномочия на ее проведение есть и у государственных служб, и у частных компаний, занимающихся судебно-экспертной деятельностью.

Эксперт осмотрит все детали машины с номерами, в связи с чем частично разберет авто, и установит причину повреждения номера. Затем вам будет выдано письменное заключение о результатах экспертизы, которое можно предъявить в ГИБДД.

За сколько можно продать машину с поврежденным вином

Поврежденный вин-номер, как ни крути, – существенный дефект, который не может не сказаться на ценнике автомобиля.

Если не хотите возиться с восстановлением вина, продать машину дорого вы не сможете. Придется сдать ее компаниям, которые занимаются скупкой неликвида по дешевке.