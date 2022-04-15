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1 час назад

В ГИБДД рассказали об уголовных делах для обладателей «левых» аккаунтов каршеринга

Газета.Ru

В Москве с начала года автоинспекторы выявили 9 фактов управления автомобилями каршеринга по подложной регистрации в приложениях сервиса, сообщает Telegram-канал столичной ГИБДД.

В ГИБДД рассказали об уголовных делах для обладателей «левых» аккаунтов каршеринга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», — говорится в сообщении.

За подобное нарушение злоумышленники могут быть наказаны вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В ГИБДД отметили, что продолжат системную работу по предупреждению нарушений в области безопасности дорожного движения со стороны лиц, управляющих автомобилями каршеринга.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи страхового телефонного мошенничества, связанного с продлением полисов ОСАГО.

Автоэксперт,ГИБДД,
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