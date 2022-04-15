Как защитить колеса от кражи

Спрос на шины вырос более чем на 100%, в особенности на модели прошлых лет, которые покупают для замены вышедших из строя покрышек. В этих условиях есть риск, что спрос будет покрываться за счет б/у продукции, среди которой уже попадаются откровенно криминальные образцы. Злоумышленники снимают колеса и перепродают их скупщикам.

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Чем новее резина на машине и чем лучше ее состояние - тем выше риск лишиться ее. Фирменные диски на колесах - это просто магнит для воров. На то, чтобы сделать свое дело, им достаточно от 3 до 12 минут: как правило, злоумышленники действуют парой. Можно ли им помешать?

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Наиболее распространенный способ защиты от краж - это установка "секреток", пишет aif.ru. Это такие болты с уникальной головкой, насадка от которых является ключом. Первая разновидность таких болтов имеет не стандартный шестигранник в качестве наружного рисунка, а звездочку с лучами разной длины или многогранник с неровными сторонами. Единственная возможность открутить его - зажать головку целиком с помощью газового ключа, но только в том случае, если головка не утоплена в колодце диска.

"Секретка" с внутренним ключом имеет головку с гранями внутри. За ее ровную наружную поверхность попросту невозможно ухватиться газовым ключом. А самый эффективный тип "секреток" имеет защитное вращающееся кольцо, которое не дает провернуть даже крепко зажатый болт. Внутри болта есть прорезь с уникальным рисунком. Единственный их минус - стачиваются они довольно быстро, поэтому служат недолго. Но зато защищают от кражи максимально хорошо, хотя и не являются панацеей.

Злоумышленники пытаются бороться с "секретками" разными способами. Например, сдавливают другие болты так сильно, что ступица сжимается и крепление ослабевает. Затем "секретку"выкручивают прижимным инструментом. Еще один вариант - выкрутить остальные болты, чтобы колесо повисло на одной "секретке": тогда ее просто выламывают из ступицы.

Для профилактики краж стоит правильно выбирать место для парковки. Один бок нужно прижать к высокому бордюру, чтобы воры не смогли поставить домкрат. Или же можно припарковать машину под уклон: все, что осложняет манипуляции злоумышленников, снижает риск кражи.